https://ria.ru/20240424/severnaya_makedoniya-1941477939.html

Процедура выборов президента в Северной Македонии

Процедура выборов президента в Северной Македонии - РИА Новости, 24.04.2024

Процедура выборов президента в Северной Македонии

В соответствии с Конституцией Республики Северная Македония (1991), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T03:05

2024-04-24T03:05

2024-04-24T03:05

справки

северная македония

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В соответствии с Конституцией Республики Северная Македония (1991), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он избирается тайным голосованием на всеобщих прямых выборах сроком на пять лет и может занимать должность президента не более двух сроков подряд.Выборы проводятся не позднее чем за 60 дней до окончания мандата действующего президента. Если по какой-либо причине должность становится вакантной ранее, выборы нового главы государства проводятся в течение 40 дней со дня прекращения полномочий предыдущего президента. Парламент Северной Македонии определяет сроки проведения предвыборной кампании и объявляет дату проведения президентских выборов – не менее чем за 70 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня их проведения.Президент избирается по единому общенациональному избирательному округу.Право голоса имеют дееспособные граждане страны, которым на момент поведения выборов исполнилось 18 лет. Государственная избирательная комиссия составляет списки избирателей.Президентом может быть избран гражданин Северной Македонии, достигший возраста 40 лет, проживающий в стране не менее 10 из последних 15 лет.Кандидатов могут выдвигать не менее 30 депутатов парламента Северной Македонии или группы избирателей, насчитывающие как минимум 10 тысяч человек.Сбор подписей начинается на десятый день со дня объявления выборов и продолжается в течение 15 дней. Каждый избиратель может поставить свою подпись под именами нескольких кандидатов. Списки кандидатов представляются в избирательную комиссию не позднее чем за 35 дней до дня проведения выборов.Государственная избирательная комиссия публикует единый список кандидатов на выборах президента Республики не позднее, чем за 25 дней до дня выборов в "Официальном вестнике Республики Северная Македония".Кандидат может снять кандидату с выборов в течение 17 дней с даты объявления выборов.Каждый кандидат должен иметь собственный избирательный фонд. Размер пожертвований ограничен: для физических лиц он составляет три тысячи евро в македонских денарах, а для юридических – 30 тысяч евро в македонских денарах.Избирательная кампания начинается за 20 дней до дня выборов и заканчивается за 24 часа до дня голосования.Службы общественного вещания, коммерческие телерадиокомпании и электронные СМИ обязаны во время избирательной кампании обеспечить ее участникам равные условия доступа ко всем формам освещения выборов в СМИ (новостям, специальным информационным программам), бесплатным политическим презентациям и платной политической рекламе.При этом агитационные материалы не могут транслироваться в программах для несовершеннолетних или до начала избирательной кампании.Бесплатная реклама кандидатов ежедневно выходит с 16.00 до 23.00. Агитационные материалы выходят в эфир как во время первого, так и второго тура выборов. Платная политическая реклама должна быть наглядно помечена и четко отделена от другого медиаконтента.Время и порядок трансляции агитации участников избирательной кампании определяется жеребьевкой.В день выборов голосование начинается в 7.00 и заканчивается в 19.00. Повторное голосование проводится в то же время.Для голосования избирателей изготавливаются бумажные избирательные бюллетени. Бюллетени печатаются на македонском языке и его кириллическом алфавите. В муниципалитетах, где не менее 20% граждан говорят на языке отличном от македонского, бюллетени печатаются на македонском и языке, который используют граждане в этой местности.При входе на избирательный участок каждый человек прислоняет большой палец правой или левой руки к ультрафиолетовой лампе. Это делается для того, чтобы избежать повторного голосования. Для получения бюллетеня избиратель предъявляет членам комиссии паспорт гражданина Северной Македонии или другой документ, удостоверяющий личность и наличие регистрации, а также прикладывает указательный палец правой или левой руки к специальному техническому средству для считывания отпечатков пальцев.Большой палец руки избирателя маркируется специальными невидимыми чернилами, увидеть которые возможно только при помощи ультрафиолетовых ламп, расположенных на всех участках. Избиратель под роспись в списке избирателей получает бюллетень, в кабине для голосования заполняет его, обводя порядковый номер перед именем кандидата, а затем самостоятельно опускает сложенный бюллетень в урну для голосования.Избиратель, который вследствие физических недостатков не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться помощью человека, которого он привел с собой на избирательный участок, или другого избирателя, которого ему назначит избирательная комиссия.Избиратель, по уважительной причине не способный проголосовать на избирательном участке, может проголосовать за день до выборов. Для этого он должен проинформировать об этом избирательную комиссию муниципалитета не позднее, чем за семь дней до дня голосования.Избиратели, которые находятся на временной работе за границей или проживают в иностранных государствах, голосуют в дипломатических и консульских представительствах за день до дня проведения выборов.Если бюллетень пуст или в нем указан выбор сразу нескольких кандидатов, то он считается недействительным.Чтобы быть избранным в первом туре, кандидат должен получить более 50% голосов всех зарегистрированных избирателей. Если в первом туре ни один из кандидатов не получил необходимого результата, то проводится второй тур, в котором принимают участие два кандидата, получившие в первом туре большее количество голосов избирателей.Второй тур голосования проводится через 14 дней после окончания первого тура выборов. Во втором туре кандидат избирается президентом, если набирает большинство голосов избирателей, при условии, что явка на выборах составляет не менее 40%. При этом если при повторном голосовании ни один из кандидатов не получает необходимого большинства голосов, то вся процедура выборов повторяется.Если в президенты Республики предложен один кандидат и в первом туре голосования он не получил необходимого большинства голосов, вся процедура выборов повторяется.Перед вступлением в должность, не позднее чем через десять дней с даты объявления окончательных результатов, но не ранее даты прекращения полномочий предыдущего президента, избранный президент приносит присягу.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

северная македония

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, северная македония