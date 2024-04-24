https://ria.ru/20240424/samozanyatye-1942141168.html

Число самозанятых Кузбасса превысило 134 тысячи человек

Число самозанятых Кузбасса превысило 134 тысячи человек - РИА Новости, 24.04.2024

Число самозанятых Кузбасса превысило 134 тысячи человек

С каждым годом все больше жителей Кемеровской области решают открыть свое дело, в 2024 году число самозанятых превысило 134 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:03

2024-04-24T20:03

2024-04-24T20:03

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С каждым годом все больше жителей Кемеровской области решают открыть свое дело, в 2024 году число самозанятых превысило 134 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Так, в 2022 году количество самозанятых было чуть больше 80 тысяч, в 2023 году их было 120 тысяч, сейчас – свыше 134 тысяч. Наша задача – создать для них максимально комфортные условия, чтобы они могли успешно работать и развиваться на благо своего региона", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба. Максимальный прирост объемов закупок у самозанятых зафиксирован по таким направлениям, как финансовое посредничество и страхование, профессиональные, научные и технические, юридические и бухгалтерские услуги, творчество, искусство и развлечения, строительные специализированные работы. Поддержка самозанятых – одно из ключевых направлений в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. С 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Также для физических лиц, применяющих специальный режим "Налог на профессиональный доход", доступно финансирование, которое предоставляет Госфонд поддержки предпринимательства Кузбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, кемеровская область, россия, сергей цивилев, бизнес, самозанятые