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На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 24.04.2024 (обновлено: 16:48 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/rossiya-1942084073.html
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным - РИА Новости, 24.04.2024
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным
Российская армия контролирует ситуацию на фронте и может сильно продвинутся вперед, пока Украина ждет поступления помощи от США, сообщает NBC. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:43
2024-04-24T16:48
украина
сша
министерство обороны сша
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия контролирует ситуацию на фронте и может сильно продвинутся вперед, пока Украина ждет поступления помощи от США, сообщает NBC."На месте Герасимова я, пока это возможно, максимально продвигался бы вперед", — заявил доцент кафедры военных исследований Шведского университета обороны Мэтью Форд.Форд добавил, что российской армии принадлежит инициатива на фронте и поставки американского оружия навряд ли изменят сложившуюся ситуацию.Кроме того в Киеве, как узнал NBC, пока не знают, в каком объеме поступит обещанная Вашингтоном помощь, и сколько надо будет заплатить за нее в будущем.В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942045770.html
https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html
https://ria.ru/20240424/ssha-1941949949.html
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украина, сша, министерство обороны сша, владимир зеленский
Украина, США, Министерство обороны США, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным

NBC: России принадлежит инициатива на фронте, она может продвигаться

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия контролирует ситуацию на фронте и может сильно продвинутся вперед, пока Украина ждет поступления помощи от США, сообщает NBC.
"На месте Герасимова я, пока это возможно, максимально продвигался бы вперед", — заявил доцент кафедры военных исследований Шведского университета обороны Мэтью Форд.
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Кроме того в Киеве, как узнал NBC, пока не знают, в каком объеме поступит обещанная Вашингтоном помощь, и сколько надо будет заплатить за нее в будущем.
В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.
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Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВладимир Зеленский
 
 
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