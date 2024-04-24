https://ria.ru/20240424/rossiya-1942084073.html

На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным

На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным - РИА Новости, 24.04.2024

На месте Герасимова. В Швеции дали совет российским военным

Российская армия контролирует ситуацию на фронте и может сильно продвинутся вперед, пока Украина ждет поступления помощи от США, сообщает NBC. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:43

2024-04-24T16:43

2024-04-24T16:48

украина

сша

министерство обороны сша

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия контролирует ситуацию на фронте и может сильно продвинутся вперед, пока Украина ждет поступления помощи от США, сообщает NBC."На месте Герасимова я, пока это возможно, максимально продвигался бы вперед", — заявил доцент кафедры военных исследований Шведского университета обороны Мэтью Форд.Форд добавил, что российской армии принадлежит инициатива на фронте и поставки американского оружия навряд ли изменят сложившуюся ситуацию.Кроме того в Киеве, как узнал NBC, пока не знают, в каком объеме поступит обещанная Вашингтоном помощь, и сколько надо будет заплатить за нее в будущем.В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942045770.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html

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украина, сша, министерство обороны сша, владимир зеленский