Полностью. Ответ России Западу обескуражил британцев
© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" Вооруженных сил России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" Вооруженных сил России . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express активно обсуждают реакцию Москвы на решение США одобрить новый пакет помощи Украине.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это шаг еще больше разорит Украину и приведет к гибели еще большего числа украинцев.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это шаг еще больше разорит Украину и приведет к гибели еще большего числа украинцев.
"Итак, США голосуют за продление войны. Позор им", — написал один из комментаторов.
"Очевидно, что поджигатели войны хотят полностью уничтожить Украину. <...> Что ж", — отметил другой.
"Эскалация означает больше смертей и разрушений. <...> Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", — поддержал третий.
"Потому что война выгодна Америке. Также грядут выборы", — ответил еще один из пользователей.
"С середины 1990-х годов, когда Клинтон впервые приступил к расширению НАТО на восток, русские снова и снова заявляли, что рассматривают Украину в НАТО как экзистенциальную стратегическую угрозу. А на планете нет ни одной страны, которая не пошла бы на все, чтобы защитить свои экзистенциальные стратегические интересы Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира", — заключили читатели.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Очевидно, что поджигатели войны хотят полностью уничтожить Украину. <...> Что ж", — отметил другой.
"Эскалация означает больше смертей и разрушений. <...> Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", — поддержал третий.
"Потому что война выгодна Америке. Также грядут выборы", — ответил еще один из пользователей.
"С середины 1990-х годов, когда Клинтон впервые приступил к расширению НАТО на восток, русские снова и снова заявляли, что рассматривают Украину в НАТО как экзистенциальную стратегическую угрозу. А на планете нет ни одной страны, которая не пошла бы на все, чтобы защитить свои экзистенциальные стратегические интересы Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира", — заключили читатели.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.