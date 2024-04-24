https://ria.ru/20240424/raschetnyy_schet-1937568317.html

Расчетный счет: зачем нужен и как его открыть

Расчетный счет: зачем нужен и как его открыть - РИА Новости, 24.04.2024

Расчетный счет: зачем нужен и как его открыть

РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:44

2024-04-24T14:44

2024-04-24T14:44

твой бизнес

вопрос решен

корпорация мсп

система быстрых платежей (сбп)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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ВОПРОС:Обязательно ли иметь расчетный счет, открывая свое дело? Что нужно, чтобы его открыть и можно ли проводить по нему операции через систему быстрых платежей?ОТВЕТ:О том, для чего нужен расчетный счет (РС), как его открыть и как им пользоваться, мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП)."Открытие РС – это право, а не обязанность предпринимателя. Однако, если индивидуальный предприниматель без расчетного счета может и обойтись, то у организации полноценно работать без него вряд ли получится", - говорят эксперты КМСП.НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТОВРасчетный счет в банке, открытый для юридического лица или индивидуального предпринимателя, может использоваться для выполнения целого ряда разнообразных функций, среди которых:КАК ОТКРЫТЬВ большинстве банков расчетный счет можно открыть онлайн в течение одного рабочего дня. Для этого необходимо подать пакет документов, который различается в зависимости от организационно-правовой формы ведения бизнеса.Для юридического лица:Для индивидуального предпринимателя:Специально уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии расчетного счета не нужно, это – обязанность банка.ВЫБОР БАНКА"Выбор банка для открытия РС также важен. При этом следует обратить внимание на его репутацию, наличие эквайринга и участие в СБП. Также нужно уточнить стоимость ежемесячного обслуживания счета, размер комиссий за платежи, размер лимита на поступление переводов, при достижении которого взимается плата. Если предприниматель намерен участвовать в госзаказах, необходимо открыть спецсчет в банке из соответствующего списка, утвержденного правительством РФ", - уточняют в Корпорации МСП.БИЗНЕС-КАРТАПо словам экспертов, при оформлении РС предприниматель может привязать к нему бизнес-карту, которая может быть как физической, так и виртуальной. В отличие от юридических лиц индивидуальные предприниматели (ИП) имеют право использовать бизнес-карту для оплаты личных покупок.ЭКВАЙРИНГЕсли ИП или компания намерена принимать оплату товаров или услуг банковской картой, необходимо подключить услугу эквайринга."Здесь важно выяснить, какой процент с операции банк забирает себе, как быстро зачисляются деньги на счет, а также на каких условиях предоставляется POS-терминал. Размер комиссии за эквайринг не является фиксированным, а определяется банком и может доходить до 5%", - поясняют специалисты.СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"С появлением СБП предприниматели получили возможность принимать безналичные платежи без карт и эквайринга. Это выгодно из-за экономии на комиссии. Для проведения операции через СБП кассир формирует QR-код, потребитель сканирует его и оплачивает через свой онлайн-банк. Деньги зачисляются на расчетный счет предпринимателя", - рассказывают в КМСП.Для подключения СБП нужно иметь расчетный счет в банке, работающем с СБП. Настройку кассового аппарата для вас проведет компания-продавец контрольно-кассовых терминалов (ККТ), тогда как настройку приема платежей по QR-коду обязана сделать служба техподдержки банка.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вопрос решен , корпорация мсп, система быстрых платежей (сбп), национальный расчетный депозитарий (нрд)