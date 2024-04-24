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Расчетный счет: зачем нужен и как его открыть
Расчетный счет: зачем нужен и как его открыть - РИА Новости, 24.04.2024
Расчетный счет: зачем нужен и как его открыть
РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:44
2024-04-24T14:44
2024-04-24T14:44
твой бизнес
вопрос решен
корпорация мсп
система быстрых платежей (сбп)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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ВОПРОС:Обязательно ли иметь расчетный счет, открывая свое дело? Что нужно, чтобы его открыть и можно ли проводить по нему операции через систему быстрых платежей?ОТВЕТ:О том, для чего нужен расчетный счет (РС), как его открыть и как им пользоваться, мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП)."Открытие РС – это право, а не обязанность предпринимателя. Однако, если индивидуальный предприниматель без расчетного счета может и обойтись, то у организации полноценно работать без него вряд ли получится", - говорят эксперты КМСП.НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТОВРасчетный счет в банке, открытый для юридического лица или индивидуального предпринимателя, может использоваться для выполнения целого ряда разнообразных функций, среди которых:КАК ОТКРЫТЬВ большинстве банков расчетный счет можно открыть онлайн в течение одного рабочего дня. Для этого необходимо подать пакет документов, который различается в зависимости от организационно-правовой формы ведения бизнеса.Для юридического лица:Для индивидуального предпринимателя:Специально уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии расчетного счета не нужно, это – обязанность банка.ВЫБОР БАНКА"Выбор банка для открытия РС также важен. При этом следует обратить внимание на его репутацию, наличие эквайринга и участие в СБП. Также нужно уточнить стоимость ежемесячного обслуживания счета, размер комиссий за платежи, размер лимита на поступление переводов, при достижении которого взимается плата. Если предприниматель намерен участвовать в госзаказах, необходимо открыть спецсчет в банке из соответствующего списка, утвержденного правительством РФ", - уточняют в Корпорации МСП.БИЗНЕС-КАРТАПо словам экспертов, при оформлении РС предприниматель может привязать к нему бизнес-карту, которая может быть как физической, так и виртуальной. В отличие от юридических лиц индивидуальные предприниматели (ИП) имеют право использовать бизнес-карту для оплаты личных покупок.ЭКВАЙРИНГЕсли ИП или компания намерена принимать оплату товаров или услуг банковской картой, необходимо подключить услугу эквайринга."Здесь важно выяснить, какой процент с операции банк забирает себе, как быстро зачисляются деньги на счет, а также на каких условиях предоставляется POS-терминал. Размер комиссии за эквайринг не является фиксированным, а определяется банком и может доходить до 5%", - поясняют специалисты.СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"С появлением СБП предприниматели получили возможность принимать безналичные платежи без карт и эквайринга. Это выгодно из-за экономии на комиссии. Для проведения операции через СБП кассир формирует QR-код, потребитель сканирует его и оплачивает через свой онлайн-банк. Деньги зачисляются на расчетный счет предпринимателя", - рассказывают в КМСП.Для подключения СБП нужно иметь расчетный счет в банке, работающем с СБП. Настройку кассового аппарата для вас проведет компания-продавец контрольно-кассовых терминалов (ККТ), тогда как настройку приема платежей по QR-коду обязана сделать служба техподдержки банка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вопрос решен , корпорация мсп, система быстрых платежей (сбп), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Твой бизнес, Вопрос решен , Корпорация МСП, Система быстрых платежей (СБП), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Обязательно ли иметь расчетный счет, открывая свое дело? Что нужно, чтобы его открыть и можно ли проводить по нему операции через систему быстрых платежей?
О том, для чего нужен расчетный счет (РС), как его открыть и как им пользоваться, мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).
"Открытие РС – это право, а не обязанность предпринимателя. Однако, если индивидуальный предприниматель без расчетного счета может и обойтись, то у организации полноценно работать без него вряд ли получится", - говорят эксперты КМСП.
Расчетный счет в банке, открытый для юридического лица или индивидуального предпринимателя, может использоваться для выполнения целого ряда разнообразных функций, среди которых:
- проведение расчетов;
- прием платежей;
- хранение денег;
- учет финансовых операций;
- оплата товаров и услуг;
- заключение договоров;
- уплата налогов, страховых взносов, пошлин;
- начисление зарплаты на банковские счета работников;
- прием безналичной оплаты товаров и услуг;
- использование системы быстрых платежей (СБП).
В большинстве банков расчетный счет можно открыть онлайн в течение одного рабочего дня. Для этого необходимо подать пакет документов, который различается в зависимости от организационно-правовой формы ведения бизнеса.
- заявление на открытие РС;
- учредительные документы;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- документ о постановке организации на налоговый учет;
- документы, подтверждающие полномочия генерального директора.
Для индивидуального предпринимателя:
- заявление на открытие РС;
- паспорт;
- ИНН;
- выписка из ЕГРИП.
Специально уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии расчетного счета не нужно, это – обязанность банка.
"Выбор банка для открытия РС также важен. При этом следует обратить внимание на его репутацию, наличие эквайринга и участие в СБП. Также нужно уточнить стоимость ежемесячного обслуживания счета, размер комиссий за платежи, размер лимита на поступление переводов, при достижении которого взимается плата. Если предприниматель намерен участвовать в госзаказах, необходимо открыть спецсчет в банке из соответствующего списка, утвержденного правительством РФ", - уточняют в Корпорации МСП
.
По словам экспертов, при оформлении РС предприниматель может привязать к нему бизнес-карту, которая может быть как физической, так и виртуальной. В отличие от юридических лиц индивидуальные предприниматели (ИП) имеют право использовать бизнес-карту для оплаты личных покупок.
Если ИП или компания намерена принимать оплату товаров или услуг банковской картой, необходимо подключить услугу эквайринга.
«
"Здесь важно выяснить, какой процент с операции банк забирает себе, как быстро зачисляются деньги на счет, а также на каких условиях предоставляется POS-терминал. Размер комиссии за эквайринг не является фиксированным, а определяется банком и может доходить до 5%", - поясняют специалисты.
"С появлением СБП предприниматели получили возможность принимать безналичные платежи без карт и эквайринга. Это выгодно из-за экономии на комиссии. Для проведения операции через СБП кассир формирует QR-код, потребитель сканирует его и оплачивает через свой онлайн-банк. Деньги зачисляются на расчетный счет предпринимателя", - рассказывают в КМСП.
Для подключения СБП нужно иметь расчетный счет в банке, работающем с СБП. Настройку кассового аппарата для вас проведет компания-продавец контрольно-кассовых терминалов (ККТ), тогда как настройку приема платежей по QR-коду обязана сделать служба техподдержки банка.