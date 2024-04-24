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СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно - РИА Новости, 24.04.2024
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16:28 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/rafakh-1942076741.html
СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно
СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно - РИА Новости, 24.04.2024
СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно
Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе на юге сектора Газа немедленно, ждут одобрения правительства, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:28
2024-04-24T16:28
в мире
рафах (провинция)
израиль
египет
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе на юге сектора Газа немедленно, ждут одобрения правительства, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в сфере обороны. "Израильские военные провели всю необходимую подготовку для взятия Рафаха, ...могут начать операцию в тот же момент, когда получат одобрение правительства", - говорится в сообщении. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС. СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
https://ria.ru/20240424/konflikt-1915630213.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно

Reuters: израильские военные готовы начать операцию в Рафахе немедленно

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист
Израильский артиллерист - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе на юге сектора Газа немедленно, ждут одобрения правительства, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в сфере обороны.
"Израильские военные провели всю необходимую подготовку для взятия Рафаха, ...могут начать операцию в тот же момент, когда получат одобрение правительства", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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9 февраля, 17:35
 
В миреРафах (провинция)ИзраильЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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