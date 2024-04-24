https://ria.ru/20240424/rafakh-1942076741.html

СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно

СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно - РИА Новости, 24.04.2024

СМИ: Израиль готов начать операцию в Рафахе немедленно

Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе на юге сектора Газа немедленно, ждут одобрения правительства, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:28

2024-04-24T16:28

2024-04-24T16:28

в мире

рафах (провинция)

израиль

египет

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе на юге сектора Газа немедленно, ждут одобрения правительства, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в сфере обороны. "Израильские военные провели всю необходимую подготовку для взятия Рафаха, ...могут начать операцию в тот же момент, когда получат одобрение правительства", - говорится в сообщении. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС. СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.

https://ria.ru/20240424/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240209/evakuatsiya-1926474455.html

рафах (провинция)

израиль

египет

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в мире, рафах (провинция), израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году