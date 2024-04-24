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Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР - РИА Новости, 24.04.2024
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:24
2024-04-24T18:24
2024-04-24T18:24
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги. "Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с трагическим крушением речного судна на реке Мпоко 19 апреля", - говорится в сообщении. Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, рассказали в посольстве. Ранее стало известно, что по меньшей мере 60 человек погибло при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги - столицы ЦАР. На момент крушения на судне, по предварительным данным, находилось около 300 человек, включая, женщин и детей.
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в мире, цар, банги, россия, владимир путин
В мире, ЦАР, Банги, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР
Путин выразил соболезнования Туадере в связи с крушением судна в ЦАР
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги, говорится в Telegram-канале
посольства РФ в Банги.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с трагическим крушением речного судна на реке Мпоко 19 апреля", - говорится в сообщении.
Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, рассказали в посольстве.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 60 человек погибло при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги - столицы ЦАР. На момент крушения на судне, по предварительным данным, находилось около 300 человек, включая, женщин и детей.