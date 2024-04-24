Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/putin-1942118472.html
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР - РИА Новости, 24.04.2024
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:24
2024-04-24T18:24
в мире
цар
банги
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги. "Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с трагическим крушением речного судна на реке Мпоко 19 апреля", - говорится в сообщении. Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, рассказали в посольстве. Ранее стало известно, что по меньшей мере 60 человек погибло при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги - столицы ЦАР. На момент крушения на судне, по предварительным данным, находилось около 300 человек, включая, женщин и детей.
цар
банги
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a94fdb5ea33416986ddb344ee6a184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, банги, россия, владимир путин
В мире, ЦАР, Банги, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования после крушения судна в ЦАР

Путин выразил соболезнования Туадере в связи с крушением судна в ЦАР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с крушением судна на реке Мпоко близ Банги, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил послание с соболезнованиями президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере в связи с трагическим крушением речного судна на реке Мпоко 19 апреля", - говорится в сообщении.
Путин выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, рассказали в посольстве.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 60 человек погибло при кораблекрушении на реке Мпоко вблизи Банги - столицы ЦАР. На момент крушения на судне, по предварительным данным, находилось около 300 человек, включая, женщин и детей.
 
В миреЦАРБангиРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала