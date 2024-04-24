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Путин призвал решить вопрос с пострадавшими от паводка СНТ
Путин призвал решить вопрос с пострадавшими от паводка СНТ - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал решить вопрос с пострадавшими от паводка СНТ
Вопрос с помощью гражданам, которые не регистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка СНТ, должны решить в диалоге региональные и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:12
2024-04-24T16:12
2024-04-24T16:12
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россия
оренбург
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вопрос с помощью гражданам, которые не регистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка СНТ, должны решить в диалоге региональные и федеральные власти, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. На совещании был поднят вопрос о пострадавших от паводка садовых товариществах в Оренбурге, жители которых не регистрировали право собственности и не могут получить выплаты. "С этими товариществами надо, безусловно, разобраться. Это должны сделать между собой в диалоге региональные власти и федеральные. Понятно, что для многих людей это по факту является единственным жильем. И с этим обязательно нужно разобраться", - сказал президент.
https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html
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общество, россия, оренбург, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Общество, Россия, Оренбург, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин призвал решить вопрос с пострадавшими от паводка СНТ
Путин: вопрос с жильем в пострадавших от паводка СНТ нужно решить в диалоге