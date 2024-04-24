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Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой - РИА Новости, 24.04.2024
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15:58 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/putin-1942068400.html
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя лишать дополнительных выплат тех пострадавших от паводков граждан, которые имели страховку. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:58
2024-04-24T15:58
общество
россия
тюменская область
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя лишать дополнительных выплат тех пострадавших от паводков граждан, которые имели страховку. "Если человек застраховался, ему там и выплатят... Нельзя этого делать, нужно стимулировать людей, чтобы они страховались. Не нужно сейчас лишать их дополнительных выплат, прошу на это обратить особое внимание", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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общество, россия, тюменская область, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Общество, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой

Путин: нельзя лишать допвыплат пострадавших от паводков со страховкой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя лишать дополнительных выплат тех пострадавших от паводков граждан, которые имели страховку.
"Если человек застраховался, ему там и выплатят... Нельзя этого делать, нужно стимулировать людей, чтобы они страховались. Не нужно сейчас лишать их дополнительных выплат, прошу на это обратить особое внимание", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
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