https://ria.ru/20240424/putin-1942068400.html
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя лишать дополнительных выплат тех пострадавших от паводков граждан, которые имели страховку. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:58
2024-04-24T15:58
2024-04-24T15:58
общество
россия
тюменская область
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя лишать дополнительных выплат тех пострадавших от паводков граждан, которые имели страховку. "Если человек застраховался, ему там и выплатят... Нельзя этого делать, нужно стимулировать людей, чтобы они страховались. Не нужно сейчас лишать их дополнительных выплат, прошу на это обратить особое внимание", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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общество, россия, тюменская область, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Общество, Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин призвал не лишать выплат пострадавших от паводков со страховкой
Путин: нельзя лишать допвыплат пострадавших от паводков со страховкой