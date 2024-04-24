Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что победа президента России Владимира Путина на Украине может ввергнуть мир в хаос.
"Высокомерие и самоуверенность зашкаливают", — написал один из комментаторов.
"Высокомерие и самоуверенность зашкаливают", — написал один из комментаторов.
"Работает на военно-промышленный комплекс США", — отметил другой.
"Вы понимаете, как нелепо это звучит, и что мы на это не купимся, не так ли? Это прокси-война, которая убивает сотни тысяч украинцев. Начатая НАТО и украинским правительством, убивающим невинных мирных жителей уже 10 лет!!! Прекратите это!", — поддержал третий.
"Хватит транжирить наши деньги!", — поделился мнением еще один из пользователей.
"НАТО проделала хорошую работу, ввергнув регионы мира в войну и хаос", — заключили читатели.
Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
"Хватит транжирить наши деньги!", — поделился мнением еще один из пользователей.
"НАТО проделала хорошую работу, ввергнув регионы мира в войну и хаос", — заключили читатели.
Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
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