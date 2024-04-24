https://ria.ru/20240424/putin-1942059841.html

Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети

Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2024

Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали обращение главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что победа президента России Владимира Путина на Украине может... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:42

2024-04-24T15:42

2024-04-24T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

россия

грант шаппс

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936283325_0:9:3070:1736_1920x0_80_0_0_6a00dc8264e85593b0de0c91fe85c6bb.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что победа президента России Владимира Путина на Украине может ввергнуть мир в хаос. "Высокомерие и самоуверенность зашкаливают", — написал один из комментаторов. "Работает на военно-промышленный комплекс США", — отметил другой."Вы понимаете, как нелепо это звучит, и что мы на это не купимся, не так ли? Это прокси-война, которая убивает сотни тысяч украинцев. Начатая НАТО и украинским правительством, убивающим невинных мирных жителей уже 10 лет!!! Прекратите это!", — поддержал третий. "Хватит транжирить наши деньги!", — поделился мнением еще один из пользователей. "НАТО проделала хорошую работу, ввергнув регионы мира в войну и хаос", — заключили читатели. Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942057754.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, россия, грант шаппс, нато