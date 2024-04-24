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Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/putin-1942059841.html
Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети
Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2024
Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали обращение главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что победа президента России Владимира Путина на Украине может... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:42
2024-04-24T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
грант шаппс
нато
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что победа президента России Владимира Путина на Украине может ввергнуть мир в хаос. "Высокомерие и самоуверенность зашкаливают", — написал один из комментаторов. "Работает на военно-промышленный комплекс США", — отметил другой."Вы понимаете, как нелепо это звучит, и что мы на это не купимся, не так ли? Это прокси-война, которая убивает сотни тысяч украинцев. Начатая НАТО и украинским правительством, убивающим невинных мирных жителей уже 10 лет!!! Прекратите это!", — поддержал третий. "Хватит транжирить наши деньги!", — поделился мнением еще один из пользователей. "НАТО проделала хорошую работу, ввергнув регионы мира в войну и хаос", — заключили читатели. Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, грант шаппс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Грант Шаппс, НАТО

Обращение главы Минобороны Британии к Путину возмутило пользователей Сети

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение главы Минобороны Британии Гранта Шаппса о том, что победа президента России Владимира Путина на Украине может ввергнуть мир в хаос.

"Высокомерие и самоуверенность зашкаливают", — написал один из комментаторов.
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"Работает на военно-промышленный комплекс США", — отметил другой.
"Вы понимаете, как нелепо это звучит, и что мы на это не купимся, не так ли? Это прокси-война, которая убивает сотни тысяч украинцев. Начатая НАТО и украинским правительством, убивающим невинных мирных жителей уже 10 лет!!! Прекратите это!", — поддержал третий.

"Хватит транжирить наши деньги!", — поделился мнением еще один из пользователей.

"НАТО проделала хорошую работу, ввергнув регионы мира в войну и хаос", — заключили читатели.

Ранее президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияГрант ШаппсНАТО
 
 
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