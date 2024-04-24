https://ria.ru/20240424/putin-1942039999.html

Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков

Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков

Президент России Владимир Путин предложил обсудить, как организуется работа по защите территорий от паводков, в том числе содержание дамб и других инженерных... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:52

2024-04-24T14:52

2024-04-24T14:52

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить, как организуется работа по защите территорий от паводков, в том числе содержание дамб и других инженерных объектов. "Рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуется программа строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территории", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. Он отметил, что необходимо также в дальнейшем еще раз собраться уже в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанный с предотвращением и защиты населенных пунктов от паводков. "Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть. Нужно четко определить, какие меры нужно принять федерации, регионам, местным властям", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240417/putin-1940623471.html

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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество