https://ria.ru/20240424/putin-1942039999.html
Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков
Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков
Президент России Владимир Путин предложил обсудить, как организуется работа по защите территорий от паводков, в том числе содержание дамб и других инженерных... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:52
2024-04-24T14:52
2024-04-24T14:52
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить, как организуется работа по защите территорий от паводков, в том числе содержание дамб и других инженерных объектов. "Рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуется программа строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территории", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. Он отметил, что необходимо также в дальнейшем еще раз собраться уже в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанный с предотвращением и защиты населенных пунктов от паводков. "Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть. Нужно четко определить, какие меры нужно принять федерации, регионам, местным властям", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240417/putin-1940623471.html
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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество
Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Общество
Путин предложил обсудить работу по защите территорий от паводков
Путин предложил обсудить организацию работы по защите территорий от паводков
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить, как организуется работа по защите территорий от паводков, в том числе содержание дамб и других инженерных объектов.
"Рассмотрим, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуется программа строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территории", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
Он отметил, что необходимо также в дальнейшем еще раз собраться уже в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанный с предотвращением и защиты населенных пунктов от паводков.
"Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть. Нужно четко определить, какие меры нужно принять федерации, регионам, местным властям", - подчеркнул президент.