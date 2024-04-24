https://ria.ru/20240424/putin-1942037803.html
Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков
Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков
Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан и поинтересовался, получают ли власти заявки от граждан,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:44
2024-04-24T14:44
2024-04-24T16:55
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан и поинтересовался, получают ли власти заявки от граждан, не попавших в зону паводка.Глава государства в среду проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании рассказал, что в связи с введением режима ЧС власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий."Я не очень понял, что значит "подают все"? Кто все?" - спросил президент и уточнил, получают ли власти заявки от людей, не попавших в зону паводка. Паслер ответил, что получают."Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления", - ответил Путин."Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста", - добавил президент.
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html
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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков
Путина поинтересовался, приходят ли властям заявки из районов вне зоны паводка
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан и поинтересовался, получают ли власти заявки от граждан, не попавших в зону паводка.
Глава государства в среду проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании рассказал, что в связи с введением режима ЧС власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий.
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"Я не очень понял, что значит "подают все"? Кто все?" - спросил президент и уточнил, получают ли власти заявки от людей, не попавших в зону паводка. Паслер ответил, что получают.
"Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления", - ответил Путин.
"Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста", - добавил президент.