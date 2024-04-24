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Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно - РИА Новости, 24.04.2024
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14:39 24.04.2024 (обновлено: 14:42 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/putin-1942035842.html
Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно
Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно - РИА Новости, 24.04.2024
Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно
Президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:39
2024-04-24T14:42
происшествия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно."По поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно. Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, я особо отмечу волонтеров, добровольцев, действуют профессионально и слаженно", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.
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происшествия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Россия
Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно

Путин: сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно.
"По поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно. Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, я особо отмечу волонтеров, добровольцев, действуют профессионально и слаженно", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.
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