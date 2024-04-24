https://ria.ru/20240424/putin-1942035842.html

Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно

Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно - РИА Новости, 24.04.2024

Путин заявил, что сил для борьбы с паводками в регионах достаточно

Президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:39

2024-04-24T14:39

2024-04-24T14:42

происшествия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно."По поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно. Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, я особо отмечу волонтеров, добровольцев, действуют профессионально и слаженно", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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происшествия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, россия