https://ria.ru/20240424/putin-1942033306.html

Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин

Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024

Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, уровень воды снижается медленно. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:34

2024-04-24T14:34

2024-04-24T14:41

владимир путин

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, уровень воды снижается медленно."Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области. Ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, и уровень воды снижается медленно. Доклады о том, что происходит в районах паводков, поступают регулярно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

оренбургская область

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владимир путин, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, россия, происшествия