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Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024
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14:34 24.04.2024 (обновлено: 14:41 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/putin-1942033306.html
Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин
Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин - РИА Новости, 24.04.2024
Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, уровень воды снижается медленно. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:34
2024-04-24T14:41
владимир путин
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, уровень воды снижается медленно."Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области. Ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, и уровень воды снижается медленно. Доклады о том, что происходит в районах паводков, поступают регулярно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
оренбургская область
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владимир путин, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, россия, происшествия
Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Россия, Происшествия
Наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье, заявил Путин

Владимир Путин: наиболее сложная ситуация с паводками остается в Оренбуржье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что наиболее сложная ситуация с паводками сохраняется в Оренбургской области, уровень воды снижается медленно.
"Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области. Ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, и уровень воды снижается медленно. Доклады о том, что происходит в районах паводков, поступают регулярно", - сказал Путин.
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Владимир ПутинНаводнения в России — 2024Оренбургская областьРоссияПроисшествия
 
 
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