https://ria.ru/20240424/protest-1941902961.html
На протесты в Буэнос-Айресе вышли около 500 тысяч человек
На протесты в Буэнос-Айресе вышли около 500 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
На протесты в Буэнос-Айресе вышли около 500 тысяч человек
Около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины, выступая против политики властей в сфере... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T01:44
2024-04-24T01:44
2024-04-24T05:53
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины, выступая против политики властей в сфере образования, сообщает телеканал TN со ссылкой на самый крупный государственный вуз Университет Буэнос-Айреса. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования. Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным. Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах. "Около 500 000 студентов и преподавателей вышли на площадь Мая", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой университет Буэнос-Айреса. Корреспондент РИА Новости передает, что люди стали потихоньку расходиться.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
На протесты в Буэнос-Айресе вышли около 500 тысяч человек
TN: на протесты перед президентским дворцом вышли около 500 тысяч человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Около 500 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины, выступая против политики властей в сфере образования, сообщает телеканал TN со ссылкой на самый крупный государственный вуз Университет Буэнос-Айреса.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования. Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным. Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах.
"Около 500 000 студентов и преподавателей вышли на площадь Мая", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой университет Буэнос-Айреса.
Корреспондент РИА Новости передает, что люди стали потихоньку расходиться.