https://ria.ru/20240424/promdizayn-1942048119.html

Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн

Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн - РИА Новости, 24.04.2024

Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн

Большинство российских предприятий (80%) не осознают важность промышленного дизайна; компании, инвестирующие в это направление, в два раза успешнее их... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:32

2024-04-24T15:32

2024-04-24T15:32

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Большинство российских предприятий (80%) не осознают важность промышленного дизайна; компании, инвестирующие в это направление, в два раза успешнее их конкурентов, заявила генеральный директор агентства Radar Татьяна Абушаева. "Головы руководителей российских предприятий болят о финансовых потоках, о логистических цепочках, производстве, но никак не о промышленном дизайне своей продукции", - сказала она в ходе работы сессии "Дизайн как инструмент создания успешного продукта" Российской креативной недели. Руководителей таких компаний в России, по ее словам, "большинство, наверное, 80%". Это неправильно, уверена Абушаева. "По данным аналитиков, проводивших исследования, дизайн дает реальный эффект. Те компании, что уделяют ему внимание, в два раза успешнее их конкурентов, которые не инвестируют в дизайн", - подчеркнула она. При этом гендиректор Radar заметила, что бизнес-структура нынешней экономики России меняется, уже есть и положительные примеры использования промышленного дизайна отечественными компаниями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия