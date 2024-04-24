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Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн - РИА Новости, 24.04.2024
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15:32 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/promdizayn-1942048119.html
Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн
Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн - РИА Новости, 24.04.2024
Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн
Большинство российских предприятий (80%) не осознают важность промышленного дизайна; компании, инвестирующие в это направление, в два раза успешнее их... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:32
2024-04-24T15:32
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Большинство российских предприятий (80%) не осознают важность промышленного дизайна; компании, инвестирующие в это направление, в два раза успешнее их конкурентов, заявила генеральный директор агентства Radar Татьяна Абушаева. "Головы руководителей российских предприятий болят о финансовых потоках, о логистических цепочках, производстве, но никак не о промышленном дизайне своей продукции", - сказала она в ходе работы сессии "Дизайн как инструмент создания успешного продукта" Российской креативной недели. Руководителей таких компаний в России, по ее словам, "большинство, наверное, 80%". Это неправильно, уверена Абушаева. "По данным аналитиков, проводивших исследования, дизайн дает реальный эффект. Те компании, что уделяют ему внимание, в два раза успешнее их конкурентов, которые не инвестируют в дизайн", - подчеркнула она. При этом гендиректор Radar заметила, что бизнес-структура нынешней экономики России меняется, уже есть и положительные примеры использования промышленного дизайна отечественными компаниями.
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Абушаева: российскому бизнесу надо активно применять промдизайн

© iStock.com / Chaosamran_StudioДизайнер мебели работает над чертежами
Дизайнер мебели работает над чертежами - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / Chaosamran_Studio
Дизайнер мебели работает над чертежами
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Большинство российских предприятий (80%) не осознают важность промышленного дизайна; компании, инвестирующие в это направление, в два раза успешнее их конкурентов, заявила генеральный директор агентства Radar Татьяна Абушаева.
"Головы руководителей российских предприятий болят о финансовых потоках, о логистических цепочках, производстве, но никак не о промышленном дизайне своей продукции", - сказала она в ходе работы сессии "Дизайн как инструмент создания успешного продукта" Российской креативной недели.
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Руководителей таких компаний в России, по ее словам, "большинство, наверное, 80%". Это неправильно, уверена Абушаева.
"По данным аналитиков, проводивших исследования, дизайн дает реальный эффект. Те компании, что уделяют ему внимание, в два раза успешнее их конкурентов, которые не инвестируют в дизайн", - подчеркнула она.
При этом гендиректор Radar заметила, что бизнес-структура нынешней экономики России меняется, уже есть и положительные примеры использования промышленного дизайна отечественными компаниями.
 
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