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На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка - РИА Новости, 24.04.2024
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка
Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:12
2024-04-24T07:12
2024-04-24T11:19
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко. "По второй волне (паводка. — Прим. ред.) пока прогноз благоприятный, но погода в ближайшие две недели может сильно повлиять. Поэтому за ситуацией следим, готовимся к любым раскладам", — отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием. Ранее сообщалось, что в первую волну паводка на Алтае было подтоплено около 720 домов и 3,5 тысячи приусадебных участков, однако жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
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алтайский край, виктор томенко, наводнения в россии — 2024
Алтайский край, Виктор Томенко, Наводнения в России — 2024
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка
Томенко: прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный
БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко.
"По второй волне (паводка. — Прим. ред.) пока прогноз благоприятный, но погода в ближайшие две недели может сильно повлиять. Поэтому за ситуацией следим, готовимся к любым раскладам", — отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием.
Ранее сообщалось, что в первую волну паводка на Алтае было подтоплено около 720 домов и 3,5 тысячи приусадебных участков, однако жертв и серьезных разрушений удалось избежать.