Рейтинг@Mail.ru
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 24.04.2024 (обновлено: 11:19 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/prognoz-1941916845.html
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка - РИА Новости, 24.04.2024
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка
Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:12
2024-04-24T11:19
алтайский край
виктор томенко
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936951876_0:228:960:768_1920x0_80_0_0_409ec32beca5c0d0160a4d927f18af05.jpg
БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко. "По второй волне (паводка. — Прим. ред.) пока прогноз благоприятный, но погода в ближайшие две недели может сильно повлиять. Поэтому за ситуацией следим, готовимся к любым раскладам", — отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием. Ранее сообщалось, что в первую волну паводка на Алтае было подтоплено около 720 домов и 3,5 тысячи приусадебных участков, однако жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936951876_0:126:960:846_1920x0_80_0_0_008782764750c11875ad56fcc3f9fd54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, виктор томенко, наводнения в россии — 2024
Алтайский край, Виктор Томенко, Наводнения в России — 2024
На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка

Томенко: прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный

© Фото : МЧС РоссииПоследствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : МЧС России
Последствия наводнения в Алтайском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко.
"По второй волне (паводка. — Прим. ред.) пока прогноз благоприятный, но погода в ближайшие две недели может сильно повлиять. Поэтому за ситуацией следим, готовимся к любым раскладам", — отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием.
Ранее сообщалось, что в первую волну паводка на Алтае было подтоплено около 720 домов и 3,5 тысячи приусадебных участков, однако жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
Алтайский крайВиктор ТоменкоНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала