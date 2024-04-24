https://ria.ru/20240424/prognoz-1941916845.html

На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка

На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка - РИА Новости, 24.04.2024

На Алтае дали благоприятный прогноз на вторую волну паводка

Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:12

2024-04-24T07:12

2024-04-24T11:19

алтайский край

виктор томенко

наводнения в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Прогноз на вторую волну паводка в Алтайском крае благоприятный, однако погода может сильно повлиять на ситуацию, заявил губернатор Виктор Томенко. "По второй волне (паводка. — Прим. ред.) пока прогноз благоприятный, но погода в ближайшие две недели может сильно повлиять. Поэтому за ситуацией следим, готовимся к любым раскладам", — отметил губернатор во время ежегодного отчета перед законодательным собранием. Ранее сообщалось, что в первую волну паводка на Алтае было подтоплено около 720 домов и 3,5 тысячи приусадебных участков, однако жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

алтайский край

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алтайский край, виктор томенко, наводнения в россии — 2024