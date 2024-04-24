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Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке - РИА Новости, 24.04.2024
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11:48 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/produktsiya-1941970460.html
Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке
Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке - РИА Новости, 24.04.2024
Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке
На ежегодной Пасхальной ярмарке со 2 по 4 мая производители Камчатского края представят освященную продукцию по выгодным ценам к праздничному столу, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:48
2024-04-24T11:48
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На ежегодной Пасхальной ярмарке со 2 по 4 мая производители Камчатского края представят освященную продукцию по выгодным ценам к праздничному столу, сообщает пресс-служба правительства региона. Покупатели смогут приобрести яйца премиум-класса, а также мясную и колбасную продукцию. Кроме того, в ассортименте будут освященные крашенные яйца. Посетителей ярмарки ждут и необычные сувениры, дегустации и мастер-классы. Также все дни ярмарки будет работать туристский информационный центр, где посетители получат актуальную информацию о предложениях в весенне-летний сезон на Камчатке. Традиционно на ярмарке пройдут мероприятия "Программа качества Камчатского края", которая будет включать в себя организацию витрины качества с информацией о компаниях-победителях конкурсов "Лидер качества Камчатского края" и "Знак качества XXI века".
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твой бизнес – новости, камчатский край, камчатка
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Камчатский край, Камчатка

Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПасхальные товары
Пасхальные товары - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пасхальные товары
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На ежегодной Пасхальной ярмарке со 2 по 4 мая производители Камчатского края представят освященную продукцию по выгодным ценам к праздничному столу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Покупатели смогут приобрести яйца премиум-класса, а также мясную и колбасную продукцию. Кроме того, в ассортименте будут освященные крашенные яйца.
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Посетителей ярмарки ждут и необычные сувениры, дегустации и мастер-классы. Также все дни ярмарки будет работать туристский информационный центр, где посетители получат актуальную информацию о предложениях в весенне-летний сезон на Камчатке.
Традиционно на ярмарке пройдут мероприятия "Программа качества Камчатского края", которая будет включать в себя организацию витрины качества с информацией о компаниях-победителях конкурсов "Лидер качества Камчатского края" и "Знак качества XXI века".
 
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