https://ria.ru/20240424/produktsiya-1941970460.html

Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке

Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке - РИА Новости, 24.04.2024

Камчатские производители представят свою продукцию на Пасхальной ярмарке

На ежегодной Пасхальной ярмарке со 2 по 4 мая производители Камчатского края представят освященную продукцию по выгодным ценам к праздничному столу, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:48

2024-04-24T11:48

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На ежегодной Пасхальной ярмарке со 2 по 4 мая производители Камчатского края представят освященную продукцию по выгодным ценам к праздничному столу, сообщает пресс-служба правительства региона. Покупатели смогут приобрести яйца премиум-класса, а также мясную и колбасную продукцию. Кроме того, в ассортименте будут освященные крашенные яйца. Посетителей ярмарки ждут и необычные сувениры, дегустации и мастер-классы. Также все дни ярмарки будет работать туристский информационный центр, где посетители получат актуальную информацию о предложениях в весенне-летний сезон на Камчатке. Традиционно на ярмарке пройдут мероприятия "Программа качества Камчатского края", которая будет включать в себя организацию витрины качества с информацией о компаниях-победителях конкурсов "Лидер качества Камчатского края" и "Знак качества XXI века".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, камчатский край, камчатка