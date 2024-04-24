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Инфекционист Минздрава рассказал, в чем опасность врачей-антипрививочников - РИА Новости, 24.04.2024
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12:53 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/privivki-1941985391.html
Инфекционист Минздрава рассказал, в чем опасность врачей-антипрививочников
Инфекционист Минздрава рассказал, в чем опасность врачей-антипрививочников - РИА Новости, 24.04.2024
Инфекционист Минздрава рассказал, в чем опасность врачей-антипрививочников
Врачи-антипрививочники подвергают своих пациентов необоснованным рискам и показывают невысокий уровень своих знаний, так как вакцинация - безопасный и самый... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:53
2024-04-24T12:53
общество
россия
владимир чуланов
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Врачи-антипрививочники подвергают своих пациентов необоснованным рискам и показывают невысокий уровень своих знаний, так как вакцинация - безопасный и самый эффективный способ предотвратить развитие заболеваний, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на опрос профессионального сервиса "Справочник врача" сообщила, что большинство российских врачей считают вакцинацию необходимой, но почти 30% лично знают коллег-антипрививочников. "Те коллеги, которые отговаривает своих пациентов от прививок, подвергают их необоснованным рискам и демонстрируют невысокий для врача уровень знаний. Кроме того, многие медицинские работники благодаря эффективности вакцинальных кампаний не сталкивались в своей практике со случаями заболеваний вакциноуправляемыми инфекциями или их тяжелым течением, что также привело к формированию ложных убеждений", - сказал Чуланов. Он подчеркнул, что вакцинация – это безопасный и самый эффективный способ предотвратить развитие заболевания или свести к минимуму риск его тяжелого течения и летального исхода. Врач, который хорошо знает, чем может обернуться для ребенка или взрослого банальная инфекция, который видел детей-инвалидов после перенесенной болезни и понимает, сколько миллионов жизней спасает вакцинопрофилактика, никогда и никого не станет отговаривать от вакцинации, отметил Чуланов. По его словам, большинство российских врачей подтверждают свою профессиональную компетентность. Необходимость постоянного совершенствования знаний является одной из особенностей профессии врача, добавил специалист. "Распространение мифов о вакцинации приводит к последствиям прямо противоположным задачам профессии врача, которые легко можно предотвратить. Очень важно формирование в медицинском сообществе убеждений, основывающихся на достоверной информации и позволяющих сохранить здоровье и жизнь нашим пациентам", - пояснил Чуланов.
https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html
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общество, россия, владимир чуланов, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Чуланов, Здоровье - Общество
Инфекционист Минздрава рассказал, в чем опасность врачей-антипрививочников

Чуланов: врачи-антипрививочники подвергают своих пациентов необоснованным рискам

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Врачи-антипрививочники подвергают своих пациентов необоснованным рискам и показывают невысокий уровень своих знаний, так как вакцинация - безопасный и самый эффективный способ предотвратить развитие заболеваний, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на опрос профессионального сервиса "Справочник врача" сообщила, что большинство российских врачей считают вакцинацию необходимой, но почти 30% лично знают коллег-антипрививочников.
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"Те коллеги, которые отговаривает своих пациентов от прививок, подвергают их необоснованным рискам и демонстрируют невысокий для врача уровень знаний. Кроме того, многие медицинские работники благодаря эффективности вакцинальных кампаний не сталкивались в своей практике со случаями заболеваний вакциноуправляемыми инфекциями или их тяжелым течением, что также привело к формированию ложных убеждений", - сказал Чуланов.
Он подчеркнул, что вакцинация – это безопасный и самый эффективный способ предотвратить развитие заболевания или свести к минимуму риск его тяжелого течения и летального исхода. Врач, который хорошо знает, чем может обернуться для ребенка или взрослого банальная инфекция, который видел детей-инвалидов после перенесенной болезни и понимает, сколько миллионов жизней спасает вакцинопрофилактика, никогда и никого не станет отговаривать от вакцинации, отметил Чуланов.
По его словам, большинство российских врачей подтверждают свою профессиональную компетентность. Необходимость постоянного совершенствования знаний является одной из особенностей профессии врача, добавил специалист.
"Распространение мифов о вакцинации приводит к последствиям прямо противоположным задачам профессии врача, которые легко можно предотвратить. Очень важно формирование в медицинском сообществе убеждений, основывающихся на достоверной информации и позволяющих сохранить здоровье и жизнь нашим пациентам", - пояснил Чуланов.
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