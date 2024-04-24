https://ria.ru/20240424/priluchnyy-1941976873.html
Суд частично удовлетворил иск бывшей жены Прилучного о взыскании алиментов
Суд частично удовлетворил иск бывшей жены Прилучного о взыскании алиментов - РИА Новости, 24.04.2024
Суд частично удовлетворил иск бывшей жены Прилучного о взыскании алиментов
Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей жены актера Павла Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, сообщили РИА... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:58
2024-04-24T11:58
2024-04-24T11:58
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей жены актера Павла Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, сообщили РИА Новости в суде. "Иск удовлетворили частично", - сказал собеседник агентства. Какова будет сумма выплат со стороны Прилучного, в инстанции не уточнили, не сообщили и иных подробностей спора, так как разбирательство проходило в закрытом режиме. Муцениеце обратилась в суд по вопросу о взыскании алиментов во второй раз. Ранее она отказалась от иска. Чем было мотивировано ее решение, в суде не уточнили. Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году, у них двое общих несовершеннолетних детей. В 2022 году актер женился на актрисе Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
https://ria.ru/20240213/alimenty-1927174016.html
https://ria.ru/20231215/priluchnyy-1916062528.html
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москва, агата муцениеце, павел прилучный, общество
Культура, Москва, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Общество
Суд частично удовлетворил иск бывшей жены Прилучного о взыскании алиментов
Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей жены актера Павла Прилучного Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, сообщили РИА Новости в суде.
"Иск удовлетворили частично", - сказал собеседник агентства.
Какова будет сумма выплат со стороны Прилучного, в инстанции не уточнили, не сообщили и иных подробностей спора, так как разбирательство проходило в закрытом режиме.
Муцениеце обратилась в суд по вопросу о взыскании алиментов во второй раз. Ранее она отказалась от иска. Чем было мотивировано ее решение, в суде не уточнили.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году, у них двое общих несовершеннолетних детей.
В 2022 году актер женился на актрисе Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.