https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html

В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство

В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство - РИА Новости, 24.04.2024

В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство

Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:11

2024-04-24T17:11

2024-04-24T17:14

происшествия

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем бойце ЧВК "Вагнер", осужденном за грабеж и убийство, и совершившим новое преступление после возвращения из зоны боевых действий. Следствием и судом установлено, что 29 марта 2023 года в городе Вятские Поляны 28-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в квартиру знакомой 85-летней женщины. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм женщина скончалась на месте. Молодой человек скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что он причастен к свершению еще одного преступления. Так, 22 марта 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек зашел в помещение ремонтной мастерской поселка Новый Бурец, где угрожал вилами работнику, а также демонстрировал нож, выкрикивая угрозы убийством. "Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК. Также суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевшей.

https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html

https://ria.ru/20231010/iznasilovanie-1901792916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, россия, вятские поляны, следственный комитет россии (ск рф)