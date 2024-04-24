https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство - РИА Новости, 24.04.2024
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство
Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:11
2024-04-24T17:11
2024-04-24T17:14
происшествия
кировская область
россия
вятские поляны
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем бойце ЧВК "Вагнер", осужденном за грабеж и убийство, и совершившим новое преступление после возвращения из зоны боевых действий. Следствием и судом установлено, что 29 марта 2023 года в городе Вятские Поляны 28-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в квартиру знакомой 85-летней женщины. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм женщина скончалась на месте. Молодой человек скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что он причастен к свершению еще одного преступления. Так, 22 марта 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек зашел в помещение ремонтной мастерской поселка Новый Бурец, где угрожал вилами работнику, а также демонстрировал нож, выкрикивая угрозы убийством. "Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК. Также суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевшей.
https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html
https://ria.ru/20231010/iznasilovanie-1901792916.html
кировская область
россия
вятские поляны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, россия, вятские поляны, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Вятские Поляны, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство
Суд в Кировской области дал экс-бойцу ЧВК "Вагнер" 22 года колонии за убийство
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости.
Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале
.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем бойце ЧВК "Вагнер", осужденном за грабеж и убийство, и совершившим новое преступление после возвращения из зоны боевых действий.
Следствием и судом установлено, что 29 марта 2023 года в городе Вятские Поляны
28-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в квартиру знакомой 85-летней женщины. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Молодой человек скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что он причастен к свершению еще одного преступления. Так, 22 марта 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек зашел в помещение ремонтной мастерской поселка Новый Бурец, где угрожал вилами работнику, а также демонстрировал нож, выкрикивая угрозы убийством.
"Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Также суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевшей.