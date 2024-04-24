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В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство - РИА Новости, 24.04.2024
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17:11 24.04.2024 (обновлено: 17:14 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство - РИА Новости, 24.04.2024
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство
Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:11
2024-04-24T17:14
происшествия
кировская область
россия
вятские поляны
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем бойце ЧВК "Вагнер", осужденном за грабеж и убийство, и совершившим новое преступление после возвращения из зоны боевых действий. Следствием и судом установлено, что 29 марта 2023 года в городе Вятские Поляны 28-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в квартиру знакомой 85-летней женщины. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм женщина скончалась на месте. Молодой человек скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что он причастен к свершению еще одного преступления. Так, 22 марта 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек зашел в помещение ремонтной мастерской поселка Новый Бурец, где угрожал вилами работнику, а также демонстрировал нож, выкрикивая угрозы убийством. "Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК. Также суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевшей.
https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html
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происшествия, кировская область, россия, вятские поляны, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Вятские Поляны, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Кировской области экс-бойца "Вагнера" осудили за жестокое убийство

Суд в Кировской области дал экс-бойцу ЧВК "Вагнер" 22 года колонии за убийство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Кировской области осужден на 22 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство 85-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем бойце ЧВК "Вагнер", осужденном за грабеж и убийство, и совершившим новое преступление после возвращения из зоны боевых действий.
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Следствием и судом установлено, что 29 марта 2023 года в городе Вятские Поляны 28-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в квартиру знакомой 85-летней женщины. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Молодой человек скрылся с места преступления, но был найден сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что он причастен к свершению еще одного преступления. Так, 22 марта 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек зашел в помещение ремонтной мастерской поселка Новый Бурец, где угрожал вилами работнику, а также демонстрировал нож, выкрикивая угрозы убийством.
"Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Также суд обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевшей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировская областьРоссияВятские ПоляныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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