https://ria.ru/20240424/pribaltika-1942077366.html

Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике

Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике - РИА Новости, 24.04.2024

Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике

Германия и Великобритания считают себя ведущими державами в Прибалтике и намерены и дальше увеличивать свое присутствие там, в том числе за счет военных учений, РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:29

2024-04-24T16:29

2024-04-24T16:29

в мире

германия

великобритания

прибалтика

олаф шольц

риши сунак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831563504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_500c874c868cf72aaf2a08ec9f20f13a.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Германия и Великобритания считают себя ведущими державами в Прибалтике и намерены и дальше увеличивать свое присутствие там, в том числе за счет военных учений, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду. В документе говорится о намерении Германии и Великобритании и далее развивать политику сдерживания России, в том числе за счет увеличения соответствующих инвестиций. "Это включает в себя наши соответствующие роли в качестве ведущих стран в прибалтийский государствах. Мы будем усиливать наше присутствие, в том числе за счет совместных учений", - говорится в принятом документе.

https://ria.ru/20240123/frg-1922868976.html

германия

великобритания

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, великобритания, прибалтика, олаф шольц, риши сунак