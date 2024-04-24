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Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике - РИА Новости, 24.04.2024
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16:29 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/pribaltika-1942077366.html
Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике
Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике - РИА Новости, 24.04.2024
Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике
Германия и Великобритания считают себя ведущими державами в Прибалтике и намерены и дальше увеличивать свое присутствие там, в том числе за счет военных учений, РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:29
2024-04-24T16:29
в мире
германия
великобритания
прибалтика
олаф шольц
риши сунак
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Германия и Великобритания считают себя ведущими державами в Прибалтике и намерены и дальше увеличивать свое присутствие там, в том числе за счет военных учений, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду. В документе говорится о намерении Германии и Великобритании и далее развивать политику сдерживания России, в том числе за счет увеличения соответствующих инвестиций. "Это включает в себя наши соответствующие роли в качестве ведущих стран в прибалтийский государствах. Мы будем усиливать наше присутствие, в том числе за счет совместных учений", - говорится в принятом документе.
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в мире, германия, великобритания, прибалтика, олаф шольц, риши сунак
В мире, Германия, Великобритания, Прибалтика, Олаф Шольц, Риши Сунак
Германия и Британия назвали себя ведущими державами в Прибалтике

Германия и Британия намерены и дальше усиливать присутствие в Прибалтике

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Германия и Великобритания считают себя ведущими державами в Прибалтике и намерены и дальше увеличивать свое присутствие там, в том числе за счет военных учений, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду.
В документе говорится о намерении Германии и Великобритании и далее развивать политику сдерживания России, в том числе за счет увеличения соответствующих инвестиций.
«
"Это включает в себя наши соответствующие роли в качестве ведущих стран в прибалтийский государствах. Мы будем усиливать наше присутствие, в том числе за счет совместных учений", - говорится в принятом документе.
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