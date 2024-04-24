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Страны Балтии в СССР держали камень за пазухой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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14:53 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/pribaltika-1942040842.html
Страны Балтии в СССР держали камень за пазухой, заявил Лукашенко
Страны Балтии в СССР держали камень за пазухой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Страны Балтии в СССР держали камень за пазухой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что в СССР Прибалтике не напоминали о сотрудничестве с фашистами, берегли "национальное достоинство". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:53
2024-04-24T14:53
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что в СССР Прибалтике не напоминали о сотрудничестве с фашистами, берегли "национальное достоинство". В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "Вражда балтийских государств в отношении восточных соседей привела к отказу от истории великой страны. Отрезали себя от источника силы. Именно советский период для них был золотым веком их развития. И благодаря Советскому государству Польша и Финляндия обрели свою независимость. И в той истории, замечу, никого из них никогда не упрекали фактами предательства и сотрудничества с фашистами, а ведь в их истории это было, берегли их "национальное достоинство", а эти страны, как выяснилось, все годы держали камень за пазухой", - сказал Лукашенко, выступая на заседании.
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в мире, белоруссия, ссср, александр лукашенко, литва, латвия, эстония
В мире, Белоруссия, СССР, Александр Лукашенко, Литва, Латвия, Эстония
Страны Балтии в СССР держали камень за пазухой, заявил Лукашенко

Лукашенко: при СССР Прибалтике не напоминали о сотрудничестве с фашистами

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что в СССР Прибалтике не напоминали о сотрудничестве с фашистами, берегли "национальное достоинство".
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
"Вражда балтийских государств в отношении восточных соседей привела к отказу от истории великой страны. Отрезали себя от источника силы. Именно советский период для них был золотым веком их развития. И благодаря Советскому государству Польша и Финляндия обрели свою независимость. И в той истории, замечу, никого из них никогда не упрекали фактами предательства и сотрудничества с фашистами, а ведь в их истории это было, берегли их "национальное достоинство", а эти страны, как выяснилось, все годы держали камень за пазухой", - сказал Лукашенко, выступая на заседании.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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24 февраля, 14:15
 
В миреБелоруссияСССРАлександр ЛукашенкоЛитваЛатвияЭстония
 
 
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