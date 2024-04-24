https://ria.ru/20240424/prestupnost-1942056596.html
Лукашенко оценил достижения Белоруссии в борьбе с преступностью
Лукашенко оценил достижения Белоруссии в борьбе с преступностью - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко оценил достижения Белоруссии в борьбе с преступностью
Уехавшие из Белоруссии в прогрессивную Европу и США сегодня по достоинству смогут оценить достижения Минска в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности, РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:32
2024-04-24T15:32
2024-04-24T15:32
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Уехавшие из Белоруссии в прогрессивную Европу и США сегодня по достоинству смогут оценить достижения Минска в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности, сообщил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент Александр Лукашенко. "В девяностые мы быстро и жестко разобрались с бандитизмом. Ждать не стали. Думаю, что уехавшие сегодня в прогрессивную Европу и Америку это достижение нашей безопасности оценивают по достоинству. Не только я, вы тоже знаете. Что там творится на улицах, мы видим. Мы же воспринимаем свою безопасность как данность", - заявил лидер Белоруссии. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил достижения Белоруссии в борьбе с преступностью
Лукашенко: уехавшие на Запад смогут оценить успехи Минска против преступности