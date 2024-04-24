https://ria.ru/20240424/press-konferentsiya-1942035051.html

В ММПЦ прошла пресс-конференция, посвященная проекту "Время движения"

В ММПЦ прошла пресс-конференция, посвященная проекту "Время движения" - РИА Новости, 24.04.2024

В ММПЦ прошла пресс-конференция, посвященная проекту "Время движения"

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная запуску специального спортивного проекта "Время движения" краудфандинговой платформы... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 апр — Пресс-служба ООО "ГЛОБАЛ НЕТВОРКС". В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная запуску специального спортивного проекта "Время движения" краудфандинговой платформы Planeta.ru. Эксперты рассказали об особенностях кампании, о планах ее реализации, о благотворительном сборе, который уже запущен в рамках "Времени движения", а также затронули темы массового адаптивного спорта. Также в ходе пресс-конференции состоялась презентация НКО и благотворительных фондов, которые принимают участие в благотворительном проекте. Модератором пресс-конференции выступил спортивный комментатор, телеведущий "Матч ТВ", член Академии российского телевидения Георгий Черданцев. В пресс-конференции участвовали основатель краудфандинговой платформы Planeta.ru Федор Мурачковский, директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева, руководитель проекта "Паратеннис.рф" Кирилл Масолов, председатель фонда "Шаг в жизнь" Анфиса Чернова, директор фонда "Жизнь в Движении" Мария Рафалович, а также основатель благотворительной организации АНО "ЦАФРДОВ" Александр Смирнов. Мурачковский рассказал о запуске специального спортивного проекта "Время движения", в рамках которого платформа снижает комиссию для спортивных проектов, чтобы им было легче собирать необходимые средства на реализацию общественно-полезных инициатив. Также Федор рассказал о запущенном благотворительном сборе Planeta.ru, все средства от которого пойдут на развитие спортивных программ проверенных благотворительных фондов. "Спортивные проекты уже не первый год запускаются на "Планете". Только за последние два года было запущено 148 проектов спортивной направленности, их поддержали 1730 раз, а общий сбор составил более 5 миллионов рублей. В этом году мы решили привлечь внимание к этой категории, потому что нам кажется, что, несмотря на свою востребованность, ей сейчас непросто. Интерес есть, но поддержки никогда не бывает мало. В рамках проекта "Время движения" мы снижаем комиссию для спортивных проектов, чтобы им было легче собрать необходимые средства. Мы надеемся, что с поддержкой спортивная категория сможет выйти в “топ” и встать в один ряд по популярности вместе с музыкой, литературой и благотворительностью", - сказал Мурачковский. Он отметил, что за 12 лет существования Planeta.ru авторами привлечено более 2 миллиардов рублей и успешно реализовано более 8600 проектов. Мы стремимся сделать спорт более доступным для всех, вне зависимости от финансового положения или жизненных обстоятельств. Все время нашей работы мы стараемся пропагандировать "ответственный бизнес", это значит, что мы всегда стараемся думать о социальной полезности наших проектов. Поэтому мы запустили благотворительный сбор в пользу профильных НКО, которые реализуют инклюзивные спортивные программы. Через наш благотворительный сбор мы хотим предоставить фондам возможность реализовать свои спортивные программы более эффективно. Данные фонды выбраны не случайно: это проверенные и зарекомендовавшие себя организации. Мы рады с ними поработать и рады, что сможем помочь их подопечным", - добавил Мурачковский. Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева рассказала о том, как государственные организации поддерживают социальных предпринимателей, занятых в сфере спорта, и о сотрудничестве с Planeta.ru в рамках образовательного направления – Школы краудфандинга. В 2022 году фонд провел исследование по поиску перспективных ниш для малого бизнеса, и исследование показало большой спрос у населения именно в сфере социальных услуг, в которую входят и спортивные услуги. По словам представителей Фонда, налаживание инфраструктуры для этого вида услуг сейчас очень востребовано и необходимо. "Самое сложное в развитии любых спортивных проектов – запуск и закупка необходимого оборудования. Как раз здесь краудфандинг и выступает удобным инструментом для того, чтобы привлечь средства заинтересованной аудитории, конечного потребителя, который будет посещать занятия. Мы уже несколько лет совместно с Planeta.ru проводим Школу краудфандинга, в прошлом году у нас была отдельная акселерационная программа для проектов в сфере спорта. Победителем стал проект Паратеннис.рф, популяризирующий бесплатные занятия теннисом на колясках. Мы поддерживаем проекты-победители, в том числе, и финансово: вносим часть средств в рамках краудфандинговых кампаний организаций. Нам кажется, что краудфандинг – отличный инструмент тестирования идеи, ведь если удалось собрать средства на проект, значит он востребован и его можно масштабировать, обращаясь уже в дальнейшем и к другим способам финансирования проектов", - рассказала Кремнева. Руководитель проекта "Паратеннис.рф, победитель прошлогодней Школы краудфандинга Кирилл Масолов рассказал о своем опыте краудфандинга, благодаря которому удалось провести первый Всероссийский турнир по теннису на колясках. "Мы запустили проект Паратеннис.рф в конце 2020 года: в тот момент из-за коронавируса нас не пускали на площадки, поэтому мы организовали онлайн-школу. Тогда это было больше не про теннис, а про ОФП тренировки для подопечных на колясках. Как только карантинные ограничения ослабли, и у нас появилась возможность проводить офлайн-тренировки на площадках, мы сразу открыли точки в Москве и Московской области. Сейчас мы работаем уже в 32 регионах, где открыли 51 секцию для занятий теннисом на колясках. Под нашим руководством занимаются 350 участников, 46 из которых показывают серьезные спортивные результаты. Секции абсолютно бесплатные — мы предоставляем инвентарь, площадки, оплачиваем работу тренеров. Для мотивации наших спортсменов два года назад мы начали проводить внутренние соревнования, а в прошлом году – задумались о Всероссийском турнире. На его проведение требовалось 680 тысяч рублей, которые мы решили попробовать собрать с помощью краудфандинга – и у нас это получилось. Мы приняли участие в летней Школе краудфандинга, которую организовывала Planeta.ru совместно с ФПСП. В ходе обучения мы составили черновик проекта, защитили его перед экспертной комиссией и выиграли дофинансирование от ФПСП. Соревнования прошли успешно, мы получили море обратной связи от детей и их родителей: все уже ждут следующий турнир. Краудфандинг стал для нас определенной точкой роста — с этого года мы начали сотрудничать с Федерацией спорта лиц с ПОДА и проводить соревнования вместе с ними. Благодаря этому теперь мы можем присуждать спортивные разряды нашим участникам, и в этом есть большой потенциал: разряд дает возможность для участия в официальных соревнованиях. Кто знает, может в скором времени наши ученики будут занимать призовые места не только на российских соревнованиях, но и на международных", - сказал он. Представители НКО — участников Года спорта "Время движения" рассказали о своей благотворительной деятельности и программах, на которые будут направлены собранные средства. Директор фонда "Жизнь в Движении" Мария Рафалович: "Фонд "Жизнь в движении" существует 10 лет: все это время мы помогаем детям с ограниченными возможностями с протезированием. Главным направлением Фонда стало развитие программы "Хочу Ходить". Она помогает детям встать на ноги, получить необходимое образование и навыки, сделать самостоятельный шаг за пределы детского дома и адаптироваться в обществе. Мы не только помогаем детям получить протезы и пройти реабилитацию, но и занимаемся социальной адаптацией, преимущественно через спорт. Вместе с нашими подопечными мы покоряем самые высокие горы мира – Килиманджаро, Эльбрус, Арарат и базовый лагерь Эвереста, а также участвуем в международных и российских марафонах: от Казани до японского города Оита. В рамках краудфандингового благотворительного сбора Planeta.ru мы надеемся получить поддержку на проекты, связанные со спортом. Например, на горнолыжный лагерь для подростков с ограниченными возможностями, где им также будут доступны сноуборд и коньки". Председатель фонда "Шаг в жизнь" Анфиса Чернова: "Наш фонд работает с 2017 года по двум направлениям: следж-хоккей и детский дворовый хоккей. Задача, которую мы перед собой ставим – сделать спорт доступным абсолютно для всех детей, вне зависимости от материального положения их родителей и вне зависимости от физических данных. На данный момент мы охватили четыре региона: Тульская, Владимирская, Ярославская, с прошлого года – Московская, области. За этот период мы провели множество проектов: и корты устанавливали, бросковые зоны – тоже, провели Детский кубок Тульской области по дворовому хоккею. В рамках нашей программы мы преимущественно помогаем командам из маленьких городов и поселков. Именно там все сложнее и с финансированием, и с персоналом, часто не хватает организаторов и тренерского состава. В регионах мы выстроили систему взаимодействия с местными властями, федерациями и волонтерами. Теперь к нам поступает очень много запросов масштабироваться, потому что люди видят, что программы работают, что есть реальный результат и мы, конечно же, хотели бы расти и расширяться на федеральный уровень. Но это уже вопрос финансирования, надеюсь, краудфандинг поможет в этом". Основатель благотворительной организации АНО "ЦАФРДОВ" Александр Смирнов рассказал о подготовке к открытию первого в России центра адаптивных игровых видов спорта, созданного в рамках национального проекта "Демография" и федерального проекта "Спорт – норма жизни". Кроме того, Александр затронул проблему отсутствия преемственности кадров в среде тренерского состава. "В рамках национального проекта "Демография" и федерального проекта "Спорт – норма жизни" мы готовим к открытию первый в России центр адаптивных игровых видов спорта, который принадлежит НКО. Проект Planeta.ru "Время движения", в котором нам предложили принять участие, пришелся как нельзя кстати. Ведь средства, которые он привлечет, в том числе при помощи одноименного благотворительного сбора, пойдут на реализацию спортивных программ благотворительных фондов и НКО. Мы считаем, очень важно открывать такие центры именно от лица НКО, потому что в настоящее время больше внимания уделяется финансированию спорта высших достижений, из-за чего зачастую трудно найти даже просто площадку для занятий массовым адаптивным спортом. Все НКО и благотворительные фонды, которые занимаются этим направлением, существуют на грантовые деньги либо на пожертвования благотворителей. И в этом плане краудфандинг выступает разумной альтернативой, ведь грантовая история чем-то напоминает лотерею, ограничивает грантополучателя в формате трат и накладывает огромную отчетную нагрузку, а пожертвования благотворителей могут носить внесистемный характер и зависят от отношений с этими самыми благотворителями. В свою очередь, краудфандинг позволяет точечно закрывать финансовую проблему: пользователи делают взносы под какую-то конкретную цель, в которую они верят, и тому автору, которому они доверяют", - сказал он. Смирнов также отметил еще одну проблему в индустрии инклюзивного и массового адаптивного спорта, с которой может помочь справиться краудфандинг: отсутствие преемственности кадров в среде тренерского состава. "Те, кто работает сейчас, это люди в возрасте. И хотя кафедры профильных вузов загружены на 100%, молодежь не стремится идти работать в область "особого" спорта, они просто не готовы морально, мне кажется. И краудфандинг на Planeta.ru мог бы выступить здесь в роли популяризатора всего паралимпийского движения среди молодежи", - пояснил он. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы