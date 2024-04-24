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Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании

Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании - РИА Новости, 24.04.2024

Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Hill. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:49

2024-04-24T05:49

2024-04-24T05:52

в мире

сша

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дональд трамп

джо байден

роберт ф. кеннеди-младший

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Hill. По данным издания, Трамп набирает 83,1% после обработки 70% бюллетеней. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941608854.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, роберт ф. кеннеди-младший, президентские выборы в сша