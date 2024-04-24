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Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании - РИА Новости, 24.04.2024
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05:49 24.04.2024 (обновлено: 05:52 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/praymeriz-1941913161.html
Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании
Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании - РИА Новости, 24.04.2024
Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Hill. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:49
2024-04-24T05:52
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
роберт ф. кеннеди-младший
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Hill. По данным издания, Трамп набирает 83,1% после обработки 70% бюллетеней. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, роберт ф. кеннеди-младший, президентские выборы в сша
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Президентские выборы в США
Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании

Hill: Трамп выигрывает внутрипартийные выборы в штате Пенсильвания

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Hill.
По данным издания, Трамп набирает 83,1% после обработки 70% бюллетеней.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
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Трамп называл Украину частью России, пишут СМИ
22 апреля, 19:25
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденРоберт Ф. Кеннеди-младшийПрезидентские выборы в США
 
 
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