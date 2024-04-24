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Матвиенко рассказала, какие изменения могут произойти в правительстве - РИА Новости, 24.04.2024
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08:14 24.04.2024 (обновлено: 09:27 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pravitelstvo-1941921894.html
Матвиенко рассказала, какие изменения могут произойти в правительстве
Матвиенко рассказала, какие изменения могут произойти в правительстве - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко рассказала, какие изменения могут произойти в правительстве
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в структуре правительства не будет каких-либо кардинальных изменений, но точечная донастройка с учетом... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:14
2024-04-24T09:27
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в структуре правительства не будет каких-либо кардинальных изменений, но точечная донастройка с учетом приобретенного опыта, безусловно, возможна. "Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в структуре кабинета, но, безусловно, какие-то точечные изменения, донастройка с учетом обретенного опыта, для повышения эффективности работы кабинета, безусловно будут", - сказала в интервью РИА Новости. Матвиенко подчеркнула, что за годы президентства Владимира Путина "в стране выстроена очень четкая конструкция власти и система управления страной", в частности, четко распределены полномочия различных ветвей и уровней власти, соблюден баланс между субъектами Федерации и федеральным центром. "И создать такую эффективную систему управления было очень непросто. Я просто знаю не понаслышке, я с первого дня в команде Владимира Владимировича и знаю, какую он страну получил и что происходило. И надо отдать ему должное, что без потрясений, без революций, спокойно, шаг за шагом выстраивалась такая эффективная система управления страной. И поэтому её надо сохранять", - сказала спикер верхней палаты парламента. При этом она отметила, что "структура кабинета министров – это инструментарий для управления страной, для решения экономических и социальных вопросов". В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
https://ria.ru/20240424/zadacha-1941922439.html
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Валентина Матвиенко об изменениях в структуре правительства
Матвиенко в интервью РИА Новости выразила мнение, что в структуре правительства не будет каких-либо кардинальных изменений, но точечная донастройка с учетом приобретенного опыта, безусловно, возможна
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, правительство рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Правительство РФ
Матвиенко рассказала, какие изменения могут произойти в правительстве

Матвиенко допустила настройку структуры правительства с учетом обретенного опыта

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в структуре правительства не будет каких-либо кардинальных изменений, но точечная донастройка с учетом приобретенного опыта, безусловно, возможна.
"Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в структуре кабинета, но, безусловно, какие-то точечные изменения, донастройка с учетом обретенного опыта, для повышения эффективности работы кабинета, безусловно будут", - сказала в интервью РИА Новости.
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Матвиенко подчеркнула, что за годы президентства Владимира Путина "в стране выстроена очень четкая конструкция власти и система управления страной", в частности, четко распределены полномочия различных ветвей и уровней власти, соблюден баланс между субъектами Федерации и федеральным центром.
"И создать такую эффективную систему управления было очень непросто. Я просто знаю не понаслышке, я с первого дня в команде Владимира Владимировича и знаю, какую он страну получил и что происходило. И надо отдать ему должное, что без потрясений, без революций, спокойно, шаг за шагом выстраивалась такая эффективная система управления страной. И поэтому её надо сохранять", - сказала спикер верхней палаты парламента.
При этом она отметила, что "структура кабинета министров – это инструментарий для управления страной, для решения экономических и социальных вопросов".
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
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