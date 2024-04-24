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Воробьев: наибольшее число пожаров случается в Балашихе и Воскресенске - РИА Новости, 24.04.2024
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Новости Подмосковья
 
20:13 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/pozhary-1942142511.html
Воробьев: наибольшее число пожаров случается в Балашихе и Воскресенске
Воробьев: наибольшее число пожаров случается в Балашихе и Воскресенске - РИА Новости, 24.04.2024
Воробьев: наибольшее число пожаров случается в Балашихе и Воскресенске
Наибольшее число пожаров в Московской области в засушливый сезон случается в Балашихе, Орехово-Зуево и Воскресенске из-за пала травы и костров для шашлыков,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:13
2024-04-24T20:13
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
балашиха
орехово-зуево
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Наибольшее число пожаров в Московской области в засушливый сезон случается в Балашихе, Орехово-Зуево и Воскресенске из-за пала травы и костров для шашлыков, передаёт пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. "Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором - пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуево, Воскресенске", - сказал Воробьев. По данным пресс-службы, в прошлом году в регионе наказали более одной тысячи нарушителей, которые создали пожароопасные ситуации. Большинство (90%) обнаружили во время рейдов Комлесхоза и сотрудников МВД. Согласно председателю комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгению Агулову, созданы новые цифровые способы контроля. Например, с 15 апреля через сервис "Проверки Подмосковья" следят за работой инспекторов, чтобы понимать эффективность патрулирования. "Начиная с майских праздников, будем направлять записи с камер в территориальные подразделения. Кроме того, внедрим в приложение "Народный инспектор" дополнительную категорию "Костер в лесу". И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору", - рассказал Агулов. В сообщении уточнили, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждет штраф. Для физических лиц - от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110, для юридических - от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, в отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
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жкх, московская область (подмосковье), балашиха, орехово-зуево, андрей воробьев
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Орехово-Зуево, Андрей Воробьев

Воробьев: наибольшее число пожаров случается в Балашихе и Воскресенске

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Наибольшее число пожаров в Московской области в засушливый сезон случается в Балашихе, Орехово-Зуево и Воскресенске из-за пала травы и костров для шашлыков, передаёт пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором - пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуево, Воскресенске", - сказал Воробьев.
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По данным пресс-службы, в прошлом году в регионе наказали более одной тысячи нарушителей, которые создали пожароопасные ситуации. Большинство (90%) обнаружили во время рейдов Комлесхоза и сотрудников МВД.
Согласно председателю комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгению Агулову, созданы новые цифровые способы контроля. Например, с 15 апреля через сервис "Проверки Подмосковья" следят за работой инспекторов, чтобы понимать эффективность патрулирования.
«
"Начиная с майских праздников, будем направлять записи с камер в территориальные подразделения. Кроме того, внедрим в приложение "Народный инспектор" дополнительную категорию "Костер в лесу". И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору", - рассказал Агулов.
В сообщении уточнили, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждет штраф. Для физических лиц - от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110, для юридических - от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, в отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
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Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)БалашихаОрехово-ЗуевоАндрей Воробьев
 
 
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