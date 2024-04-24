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В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024
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12:32 24.04.2024 (обновлено: 12:36 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pozhary-1941988852.html
В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК
В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024
В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК
Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет, сообщил губернатор Василий Анохин в РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:32
2024-04-24T12:36
специальная военная операция на украине
смоленская область
происшествия
ярцевский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.Ранее в среду он сообщил в своем Telegram-канале о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области. Минобороны РФ заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом.Анохин написал в своем Telegram-канале, что продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах."На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также 3 пожарных поезда. Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет", - сообщил Анохин.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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смоленская область, происшествия, ярцевский район
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Происшествия, Ярцевский район
В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК

В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК после атаки БПЛА

© Фото : МЧС Смоленской областиЛиквидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : МЧС Смоленской области
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
Ранее в среду он сообщил в своем Telegram-канале о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области. Минобороны РФ заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом.
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Анохин написал в своем Telegram-канале, что продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах.
"На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также 3 пожарных поезда. Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет", - сообщил Анохин.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьПроисшествияЯрцевский район
 
 
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