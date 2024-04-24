https://ria.ru/20240424/pozhary-1941988852.html

В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК

В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024

В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК

Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет, сообщил губернатор Василий Анохин в РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:32

2024-04-24T12:32

2024-04-24T12:36

специальная военная операция на украине

смоленская область

происшествия

ярцевский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.Ранее в среду он сообщил в своем Telegram-канале о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области. Минобороны РФ заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом.Анохин написал в своем Telegram-канале, что продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах."На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также 3 пожарных поезда. Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет", - сообщил Анохин.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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смоленская область, происшествия, ярцевский район