В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК
В Смоленской области локализовали пожары на объектах ТЭК после атаки БПЛА
© Фото : МЧС Смоленской областиЛиквидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах
© Фото : МЧС Смоленской области
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
Ранее в среду он сообщил в своем Telegram-канале о возникших на фоне атаки украинских БПЛА пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах области. Минобороны РФ заявило об одном сбитом в регионе украинском дроне. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что на двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом.
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Анохин написал в своем Telegram-канале, что продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах.
"На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также 3 пожарных поезда. Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет", - сообщил Анохин.
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