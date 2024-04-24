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В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики - РИА Новости, 24.04.2024
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21:00 24.04.2024
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В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики
В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики - РИА Новости, 24.04.2024
В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики
Ангар мебельной фабрики загорелся в городе Копейске Челябинской области, пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T21:00
2024-04-24T21:00
происшествия
копейск
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Ангар мебельной фабрики загорелся в городе Копейске Челябинской области, пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики, расположенной на ул. Мира в Копейске. Пожар локализован на площади 450 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.
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копейск
россия
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происшествия, копейск, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Копейск, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики

В Копейске Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Ангар мебельной фабрики загорелся в городе Копейске Челябинской области, пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики, расположенной на ул. Мира в Копейске. Пожар локализован на площади 450 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияКопейскРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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