https://ria.ru/20240424/pozhar-1942149046.html

В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики

В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики - РИА Новости, 24.04.2024

В Челябинской области загорелся ангар мебельной фабрики

Ангар мебельной фабрики загорелся в городе Копейске Челябинской области, пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T21:00

2024-04-24T21:00

2024-04-24T21:00

происшествия

копейск

россия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Ангар мебельной фабрики загорелся в городе Копейске Челябинской области, пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики, расположенной на ул. Мира в Копейске. Пожар локализован на площади 450 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

копейск

россия

челябинская область

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происшествия, копейск, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)