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В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике - РИА Новости, 24.04.2024
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20:03 24.04.2024 (обновлено: 20:04 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pozhar-1942140996.html
В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике
В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике - РИА Новости, 24.04.2024
В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике
Пожар на территории Астраханского заповедника локализован на площади 2,1 тысячи гектаров, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:03
2024-04-24T20:04
происшествия
россия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Пожар на территории Астраханского заповедника локализован на площади 2,1 тысячи гектаров, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. Тростник загорелся на территории Дамчикского участка заповедника в районе полуострова Макаркин во вторник днем. К утру среды огонь прошел 970 гектаров, площадь горения составляла около 20 гектаров. "По состоянию на 19.40 (18.40 мск - ред.) возгорание на полуострове Макаркин в границах Дамчикского участка Астраханского государственного заповедника локализовано на площади 2100 гектаров, наблюдается большая задымленность территории", - говорится в сообщении. Для окарауливания остается группировка в количестве трех единиц техники и шесть человек. По информации представителя заповедника, на полуострове нет лесопокрытой и лесной площади. "Пострадавшая от огня территория характеризуется сплошной водной тростниково-рогозовой ассоциацией, отсутствием грив и возвышенностей, пригодных для гнездования птиц. Информация по ущербу будет сообщена после обследования территории полуострова Макаркин", - сказал РИА Новости представитель заповедника.
https://ria.ru/20240423/pozhary-1941678184.html
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происшествия, россия, астраханская область
Происшествия, Россия, Астраханская область
В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике

МЧС: в Астраханской области локализовали пожар в заповеднике

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Пожар на территории Астраханского заповедника локализован на площади 2,1 тысячи гектаров, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
Тростник загорелся на территории Дамчикского участка заповедника в районе полуострова Макаркин во вторник днем. К утру среды огонь прошел 970 гектаров, площадь горения составляла около 20 гектаров.
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"По состоянию на 19.40 (18.40 мск - ред.) возгорание на полуострове Макаркин в границах Дамчикского участка Астраханского государственного заповедника локализовано на площади 2100 гектаров, наблюдается большая задымленность территории", - говорится в сообщении.
Для окарауливания остается группировка в количестве трех единиц техники и шесть человек.
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По информации представителя заповедника, на полуострове нет лесопокрытой и лесной площади. "Пострадавшая от огня территория характеризуется сплошной водной тростниково-рогозовой ассоциацией, отсутствием грив и возвышенностей, пригодных для гнездования птиц.
Информация по ущербу будет сообщена после обследования территории полуострова Макаркин", - сказал РИА Новости представитель заповедника.
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