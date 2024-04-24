https://ria.ru/20240424/pozhar-1942140996.html

В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике

В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике - РИА Новости, 24.04.2024

В Астраханской области локализовали пожар в заповеднике

Пожар на территории Астраханского заповедника локализован на площади 2,1 тысячи гектаров, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:03

2024-04-24T20:03

2024-04-24T20:04

происшествия

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Пожар на территории Астраханского заповедника локализован на площади 2,1 тысячи гектаров, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. Тростник загорелся на территории Дамчикского участка заповедника в районе полуострова Макаркин во вторник днем. К утру среды огонь прошел 970 гектаров, площадь горения составляла около 20 гектаров. "По состоянию на 19.40 (18.40 мск - ред.) возгорание на полуострове Макаркин в границах Дамчикского участка Астраханского государственного заповедника локализовано на площади 2100 гектаров, наблюдается большая задымленность территории", - говорится в сообщении. Для окарауливания остается группировка в количестве трех единиц техники и шесть человек. По информации представителя заповедника, на полуострове нет лесопокрытой и лесной площади. "Пострадавшая от огня территория характеризуется сплошной водной тростниково-рогозовой ассоциацией, отсутствием грив и возвышенностей, пригодных для гнездования птиц. Информация по ущербу будет сообщена после обследования территории полуострова Макаркин", - сказал РИА Новости представитель заповедника.

https://ria.ru/20240423/pozhary-1941678184.html

https://ria.ru/20240219/pozhar-1928346703.html

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происшествия, россия, астраханская область