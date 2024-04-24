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В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение
В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение - РИА Новости, 24.04.2024
В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение
Неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:24
2024-04-24T19:24
2024-04-24T19:50
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."В 18.24 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение пожаре по адресу ВАО, 1-й Иртышский проезд, дом 1, строение 18 (напротив). По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в двухэтажном неэксплуатируемом строении", - говорится в сообщении.Позднее в ведомстве добавили, что пожар локализован."Принятыми мерами пожар локализован. В ликвидации пожара задействовано семь единиц техники и 24 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало", - сказано в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение
На востоке Москвы загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение