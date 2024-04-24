https://ria.ru/20240424/pozhar-1942133601.html

В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение

В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение - РИА Новости, 24.04.2024

В Москве загорелось неэксплуатируемое двухэтажное строение

Неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:24

2024-04-24T19:24

2024-04-24T19:50

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Неэксплуатируемое двухэтажное строение загорелось на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."В 18.24 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение пожаре по адресу ВАО, 1-й Иртышский проезд, дом 1, строение 18 (напротив). По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в двухэтажном неэксплуатируемом строении", - говорится в сообщении.Позднее в ведомстве добавили, что пожар локализован."Принятыми мерами пожар локализован. В ликвидации пожара задействовано семь единиц техники и 24 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало", - сказано в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)