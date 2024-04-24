https://ria.ru/20240424/pozhar-1942019173.html

Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем

Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024

Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем

Три человека пострадали, по предварительным данным, при возгорании цистерн под Симферополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:54

2024-04-24T13:54

2024-04-24T14:36

происшествия

симферополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942032825_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_37dfd8f15d6c1517b870f5adca5e0126.jpg

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при возгорании цистерн под Симферополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, в результате возгорания цистерн пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.Как уточняет пресс-служба регионального главка МЧС России, "по прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что горит железнодорожная цистерна". На месте развернут оперативный штаб тушения пожара.Для ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС более 100 спасателей и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20240424/pozhar-1941911675.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь