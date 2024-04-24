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Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024
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13:54 24.04.2024 (обновлено: 14:36 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pozhar-1942019173.html
Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем
Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем - РИА Новости, 24.04.2024
Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем
Три человека пострадали, по предварительным данным, при возгорании цистерн под Симферополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:54
2024-04-24T14:36
происшествия
симферополь
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при возгорании цистерн под Симферополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, в результате возгорания цистерн пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.Как уточняет пресс-служба регионального главка МЧС России, "по прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что горит железнодорожная цистерна". На месте развернут оперативный штаб тушения пожара.Для ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС более 100 спасателей и 20 единиц техники.
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Три человека пострадали при возгорании цистерн под Симферополем

Три человека пострадали при возгорании железнодорожных цистерн под Симферополем

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымНа месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при возгорании цистерн под Симферополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, в результате возгорания цистерн пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Как уточняет пресс-служба регионального главка МЧС России, "по прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что горит железнодорожная цистерна". На месте развернут оперативный штаб тушения пожара.
Для ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС более 100 спасателей и 20 единиц техники.
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