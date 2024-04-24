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В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 24.04.2024 (обновлено: 12:43 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pozhar-1941948681.html
В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников
В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024
В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников
Пять резервуаров с бензином и дизельным топливом горят, по предварительной информации, на двух объектах ТЭК в Смоленской области после атаки украинских... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:29
2024-04-24T12:43
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
смоленск
ярцевский район
василий анохин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пять резервуаров с бензином и дизельным топливом горят, по предварительной информации, на двух объектах ТЭК в Смоленской области после атаки украинских беспилотников, пожарные ведут борьбу с огнем и охлаждают находящиеся рядом емкости, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом в регионе дроне. "На двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом", - сказал собеседник агентства. Пожарные проводят охлаждение находящихся рядом емкостей.
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смоленская область
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происшествия, смоленская область, смоленск, ярцевский район, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Смоленск, Ярцевский район, Василий Анохин
В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников

В Смоленской области загорелись 5 резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ

© Фото : МЧС Смоленской областиЛиквидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : МЧС Смоленской области
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пять резервуаров с бензином и дизельным топливом горят, по предварительной информации, на двух объектах ТЭК в Смоленской области после атаки украинских беспилотников, пожарные ведут борьбу с огнем и охлаждают находящиеся рядом емкости, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом в регионе дроне.
«
"На двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом", - сказал собеседник агентства.
Пожарные проводят охлаждение находящихся рядом емкостей.
Пожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
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Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьСмоленскЯрцевский районВасилий Анохин
 
 
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