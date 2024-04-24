https://ria.ru/20240424/pozhar-1941948681.html

В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников

В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024

В Смоленской области горят резервуары с топливом после атаки беспилотников

Пять резервуаров с бензином и дизельным топливом горят, по предварительной информации, на двух объектах ТЭК в Смоленской области после атаки украинских... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:29

2024-04-24T10:29

2024-04-24T12:43

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

смоленск

ярцевский район

василий анохин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пять резервуаров с бензином и дизельным топливом горят, по предварительной информации, на двух объектах ТЭК в Смоленской области после атаки украинских беспилотников, пожарные ведут борьбу с огнем и охлаждают находящиеся рядом емкости, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом в регионе дроне. "На двух атакованных беспилотниками нефтебазах горят пять резервуаров с бензином и дизельным топливом", - сказал собеседник агентства. Пожарные проводят охлаждение находящихся рядом емкостей.

https://ria.ru/20240424/pozhar-1941911675.html

смоленская область

смоленск

ярцевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, смоленск, ярцевский район, василий анохин