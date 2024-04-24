https://ria.ru/20240424/pozhar-1941911675.html
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников
Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:05
2024-04-24T05:05
2024-04-24T11:20
специальная военная операция на украине
смоленская область
вооруженные силы украины
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959495_0:578:1100:1197_1920x0_80_0_0_8415090eabf0d6b498b372a7afd32b50.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", — говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС работают на месте.Позже губернатор сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших из-за происшествия нет, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959495_0:475:1100:1300_1920x0_80_0_0_d8f4b3a01e07b832b5266b030b881fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников
Губернатор Смоленской области Анохин: объекты ТЭК загорелись из-за атаки БПЛА