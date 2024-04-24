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В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.04.2024 (обновлено: 11:20 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pozhar-1941911675.html
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников
Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:05
2024-04-24T11:20
специальная военная операция на украине
смоленская область
вооруженные силы украины
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", — говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС работают на месте.Позже губернатор сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших из-за происшествия нет, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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смоленская область, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников

Губернатор Смоленской области Анохин: объекты ТЭК загорелись из-за атаки БПЛА

© Кадр видео очевидцаПожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
Пожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
© Кадр видео очевидца
Пожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники МЧС работают на месте.
Позже губернатор сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших из-за происшествия нет, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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