https://ria.ru/20240424/pozhar-1941911675.html

В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников

В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024

В Смоленской области загорелись объекты ТЭК из-за атаки беспилотников

Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:05

2024-04-24T05:05

2024-04-24T11:20

специальная военная операция на украине

смоленская область

вооруженные силы украины

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959495_0:578:1100:1197_1920x0_80_0_0_8415090eabf0d6b498b372a7afd32b50.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пожары возникли на объектах топливно-энергетических комплексов Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале."Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", — говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС работают на месте.Позже губернатор сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших из-за происшествия нет, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, вооруженные силы украины, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)