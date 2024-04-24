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Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:43 24.04.2024 (обновлено: 03:58 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pozhar-1941907897.html
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 24.04.2024
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен в пригороде Воронежа, при падении его фрагментов возник пожар на дачном участке, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:43
2024-04-24T03:58
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен в пригороде Воронежа, при падении его фрагментов возник пожар на дачном участке, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее в 23:42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области, позже в 2:27 мск сообщалось об еще одном сбитом БПЛА, который упал на территории частного домовладения в одном из воронежских сел. Об уничтожении третьего БПЛА сообщалось в 2:50 мск."Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения", — написал глава региона.Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью

Гусев: в пригороде Воронежа возник пожар из-за падения фрагментов БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен в пригороде Воронежа, при падении его фрагментов возник пожар на дачном участке, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в 23:42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области, позже в 2:27 мск сообщалось об еще одном сбитом БПЛА, который упал на территории частного домовладения в одном из воронежских сел. Об уничтожении третьего БПЛА сообщалось в 2:50 мск.
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"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения", — написал глава региона.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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