https://ria.ru/20240424/pozhar-1941907897.html

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 24.04.2024

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен в пригороде Воронежа, при падении его фрагментов возник пожар на дачном участке, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T03:43

2024-04-24T03:43

2024-04-24T03:58

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен в пригороде Воронежа, при падении его фрагментов возник пожар на дачном участке, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее в 23:42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области, позже в 2:27 мск сообщалось об еще одном сбитом БПЛА, который упал на территории частного домовладения в одном из воронежских сел. Об уничтожении третьего БПЛА сообщалось в 2:50 мск."Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения", — написал глава региона.Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)