Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Воронежской областью
Гусев: в пригороде Воронежа возник пожар из-за падения фрагментов БПЛА
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен в пригороде Воронежа, при падении его фрагментов возник пожар на дачном участке, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в 23:42 мск сообщалось об уничтожении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области, позже в 2:27 мск сообщалось об еще одном сбитом БПЛА, который упал на территории частного домовладения в одном из воронежских сел. Об уничтожении третьего БПЛА сообщалось в 2:50 мск.
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"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения", — написал глава региона.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор напомнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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