Рейтинг@Mail.ru
Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор" - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
18:39 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/posevnaya-1942117091.html
Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор"
Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор" - РИА Новости, 24.04.2024
Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор"
Аграрии Ростовской области уже засеяли яровыми культурами более половины планируемых посевных площадей, сообщил замгубернатора области - министр сельского... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:39
2024-04-24T18:39
ростовская область
целинский район
дон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569874998_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_a78b264730a3d494323a0d373b0fb36c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Аграрии Ростовской области уже засеяли яровыми культурами более половины планируемых посевных площадей, сообщил замгубернатора области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. "Посевная кампания на Дону преодолела свой "экватор": яровыми культурами уже засеяно почти 890 тысяч гектаров, или более 50% от планируемых посевных площадей", - приводит правительство области слова министра. Он добавил, что зерновыми и зернобобовыми засеяно уже 80% планируемых под них площадей. По объемам засеянной площади лидерство удерживают Зерноградский, Сальский и Целинский районы. По данным Рачаловского, сельхозтоваропроизводители обеспечены всем необходимым для проведения весенне-полевых работ. Для поддержки аграриев им уже выдано 4,1 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов. Также селянам направлено более 1,6 миллиарда рублей господдержки по разным направлениям. Осенью аграрии засеяли озимыми культурами 2,9 миллиона гектаров. На сегодняшний день подкормка озимых проведена на 92% от запланированных площадей. Яровыми в регионе предстоит засеять около 1,8 миллиона гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми порядка 610 тысяч гектаров, техническими - более 1 миллиона гектаров. В настоящее время, по информации Рачаловского, аграрии активизировали сев технических культур, также в хозяйствах региона ведется планомерная химическая обработка посевов против сорняков, болезней и вредителей. Кроме того, в области открылся поливной сезон. "С начала заполнения Донского магистрального канала поливной сезон в Ростовской области считается открытым. Из Цимлянского водохранилища по Донскому магистральному каналу получают воду в соответствии с заключенными договорами аграрии в центральной орошаемой зоне области", - сказал министр. Он уточнил, что в этих районах сосредоточено все производство риса. Также орошение помогает региону получать урожай рапса, овощей, картофеля и других культур.
https://ria.ru/20240416/dostizheniya-1940365744.html
https://ria.ru/20240409/golosovanie-1938875414.html
целинский район
дон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569874998_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_7f30c409c60953175652fc0c5734953b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
целинский район, дон
Ростовская область , Целинский район, Дон

Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВесенняя посевная
Весенняя посевная - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Весенняя посевная
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Аграрии Ростовской области уже засеяли яровыми культурами более половины планируемых посевных площадей, сообщил замгубернатора области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
"Посевная кампания на Дону преодолела свой "экватор": яровыми культурами уже засеяно почти 890 тысяч гектаров, или более 50% от планируемых посевных площадей", - приводит правительство области слова министра. Он добавил, что зерновыми и зернобобовыми засеяно уже 80% планируемых под них площадей. По объемам засеянной площади лидерство удерживают Зерноградский, Сальский и Целинский районы.
Достижения Ростовской области в сфере производительности труда представили в Москве на совещании с регионами-лидерами - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Достижения Ростовской области в производительности труда обсудили в Москве
16 апреля, 13:58
По данным Рачаловского, сельхозтоваропроизводители обеспечены всем необходимым для проведения весенне-полевых работ. Для поддержки аграриев им уже выдано 4,1 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов. Также селянам направлено более 1,6 миллиарда рублей господдержки по разным направлениям.
Осенью аграрии засеяли озимыми культурами 2,9 миллиона гектаров. На сегодняшний день подкормка озимых проведена на 92% от запланированных площадей. Яровыми в регионе предстоит засеять около 1,8 миллиона гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми порядка 610 тысяч гектаров, техническими - более 1 миллиона гектаров.
В настоящее время, по информации Рачаловского, аграрии активизировали сев технических культур, также в хозяйствах региона ведется планомерная химическая обработка посевов против сорняков, болезней и вредителей. Кроме того, в области открылся поливной сезон.
Благоустройство в Ростовской области
Жители Ростовской области голосуют за красоту и уют вокруг
9 апреля, 17:28
"С начала заполнения Донского магистрального канала поливной сезон в Ростовской области считается открытым. Из Цимлянского водохранилища по Донскому магистральному каналу получают воду в соответствии с заключенными договорами аграрии в центральной орошаемой зоне области", - сказал министр. Он уточнил, что в этих районах сосредоточено все производство риса. Также орошение помогает региону получать урожай рапса, овощей, картофеля и других культур.
 
Ростовская областьЦелинский районДон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала