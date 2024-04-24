https://ria.ru/20240424/posevnaya-1942117091.html

Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор"

Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор" - РИА Новости, 24.04.2024

Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за "экватор"

Аграрии Ростовской области уже засеяли яровыми культурами более половины планируемых посевных площадей, сообщил замгубернатора области - министр сельского... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:39

2024-04-24T18:39

2024-04-24T18:39

ростовская область

целинский район

дон

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Аграрии Ростовской области уже засеяли яровыми культурами более половины планируемых посевных площадей, сообщил замгубернатора области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. "Посевная кампания на Дону преодолела свой "экватор": яровыми культурами уже засеяно почти 890 тысяч гектаров, или более 50% от планируемых посевных площадей", - приводит правительство области слова министра. Он добавил, что зерновыми и зернобобовыми засеяно уже 80% планируемых под них площадей. По объемам засеянной площади лидерство удерживают Зерноградский, Сальский и Целинский районы. По данным Рачаловского, сельхозтоваропроизводители обеспечены всем необходимым для проведения весенне-полевых работ. Для поддержки аграриев им уже выдано 4,1 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов. Также селянам направлено более 1,6 миллиарда рублей господдержки по разным направлениям. Осенью аграрии засеяли озимыми культурами 2,9 миллиона гектаров. На сегодняшний день подкормка озимых проведена на 92% от запланированных площадей. Яровыми в регионе предстоит засеять около 1,8 миллиона гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми порядка 610 тысяч гектаров, техническими - более 1 миллиона гектаров. В настоящее время, по информации Рачаловского, аграрии активизировали сев технических культур, также в хозяйствах региона ведется планомерная химическая обработка посевов против сорняков, болезней и вредителей. Кроме того, в области открылся поливной сезон. "С начала заполнения Донского магистрального канала поливной сезон в Ростовской области считается открытым. Из Цимлянского водохранилища по Донскому магистральному каналу получают воду в соответствии с заключенными договорами аграрии в центральной орошаемой зоне области", - сказал министр. Он уточнил, что в этих районах сосредоточено все производство риса. Также орошение помогает региону получать урожай рапса, овощей, картофеля и других культур.

https://ria.ru/20240416/dostizheniya-1940365744.html

https://ria.ru/20240409/golosovanie-1938875414.html

целинский район

дон

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

целинский район, дон