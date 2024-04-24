https://ria.ru/20240424/portugaliya-1942095623.html

Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого

Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого - РИА Новости, 24.04.2024

Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:08

2024-04-24T17:08

2024-04-24T17:08

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при владении колониями (с пятнадцатого века по 1999 год), пишут СМИ со ссылкой на слова главы государства. Согласно агентству Рейтер, во время мероприятия с иностранными корреспондентами поздно вечером во вторник президент отметил, что Португалия берет на себя полную ответственность "за ошибки прошлого" и что эти преступления, включая колониальные массовые убийства, "имеют цену". "Мы должны расплатиться за это (преступления во время владения колониями - ред.). Есть ли действия, которые не были наказаны и виновные не арестованы? Есть ли товары, которые были разграблены и не возвращены?" - цитирует агентство президента. По данным агентства, в период владения колониями Португалия продала почти шесть миллионов африканцев, "больше, чем любая другая европейская страна". В колониальную эпоху под властью Португалии находились такие страны, как Бразилия, Ангола, Мозамбик, Кабо-Верде, Восточный Тимор, а также части Индии.

https://ria.ru/20220826/frantsiya-1812207124.html

https://ria.ru/20230630/politika-1881584910.html

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в мире, португалия, бразилия, ангола