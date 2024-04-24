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Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого - РИА Новости, 24.04.2024
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17:08 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/portugaliya-1942095623.html
Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого
Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого - РИА Новости, 24.04.2024
Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:08
2024-04-24T17:08
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при владении колониями (с пятнадцатого века по 1999 год), пишут СМИ со ссылкой на слова главы государства. Согласно агентству Рейтер, во время мероприятия с иностранными корреспондентами поздно вечером во вторник президент отметил, что Португалия берет на себя полную ответственность "за ошибки прошлого" и что эти преступления, включая колониальные массовые убийства, "имеют цену". "Мы должны расплатиться за это (преступления во время владения колониями - ред.). Есть ли действия, которые не были наказаны и виновные не арестованы? Есть ли товары, которые были разграблены и не возвращены?" - цитирует агентство президента. По данным агентства, в период владения колониями Португалия продала почти шесть миллионов африканцев, "больше, чем любая другая европейская страна". В колониальную эпоху под властью Португалии находились такие страны, как Бразилия, Ангола, Мозамбик, Кабо-Верде, Восточный Тимор, а также части Индии.
https://ria.ru/20220826/frantsiya-1812207124.html
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в мире, португалия, бразилия, ангола
В мире, Португалия, Бразилия, Ангола
Президент Португалии призвал заплатить за ошибки прошлого

Президент Португалии призвал заплатить за преступления при владении колониями

© Flickr / andrea.praveФлаг Португалии
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Flickr / andrea.prave
Флаг Португалии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при владении колониями (с пятнадцатого века по 1999 год), пишут СМИ со ссылкой на слова главы государства.
Согласно агентству Рейтер, во время мероприятия с иностранными корреспондентами поздно вечером во вторник президент отметил, что Португалия берет на себя полную ответственность "за ошибки прошлого" и что эти преступления, включая колониальные массовые убийства, "имеют цену".
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"Мы должны расплатиться за это (преступления во время владения колониями - ред.). Есть ли действия, которые не были наказаны и виновные не арестованы? Есть ли товары, которые были разграблены и не возвращены?" - цитирует агентство президента.
По данным агентства, в период владения колониями Португалия продала почти шесть миллионов африканцев, "больше, чем любая другая европейская страна". В колониальную эпоху под властью Португалии находились такие страны, как Бразилия, Ангола, Мозамбик, Кабо-Верде, Восточный Тимор, а также части Индии.
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