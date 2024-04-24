https://ria.ru/20240424/popravki-1942025619.html

В Госдуме предложили увеличить срок наказания за диверсии до 35 лет

В Госдуме предложили увеличить срок наказания за диверсии до 35 лет - РИА Новости, 24.04.2024

В Госдуме предложили увеличить срок наказания за диверсии до 35 лет

Депутаты Госдумы подготовили поправки по увеличению наказания за диверсии, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:15

2024-04-24T14:15

2024-04-24T16:05

происшествия

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили поправки по увеличению наказания за диверсии, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале."Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс России подготовлены мною совместно с коллегами. До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям", — написал парламентарий.Кроме того, предлагается увеличить до пяти лет заключения ответственность за повреждение имущества по мотивам ненависти.В соответствии с Уголовным кодексом диверсией считается взрыв, поджог или другие действия по разрушению или повреждению инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей или природе, если эти действия совершаются для подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.После начала специальной военной операции значительно выросло число диверсионных преступлений. Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил силовикам искать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах, и наказывать их без срока давности.

https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, василий пискарев, госдума рф