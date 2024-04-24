https://ria.ru/20240424/popravka-1942160325.html

СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США

СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США - РИА Новости, 24.04.2024

СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США

СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T22:36

2024-04-24T22:36

2024-04-24T23:01

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ООН, 24 апр – РИА Новости. СБ ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любого оружия в космосе и угроз применения силы в космическом пространстве, передает корреспондент РИА Новости. За поправку голосовали Сьерра-Леоне, Китай, Гайана, Мозамбик, Россия, Алжир, Эквадор. Против были Британия, Южная Корея, США, Франция, Словения, Япония, Мальта. Воздержалась Швейцария.Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом. Россия и Китай предложили поправку, которая призывала все страны "принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве и угроз применения силы в космосе, из космоса в направлении Земле, а также с Земле в направлении объектов в космическом пространстве". Согласно поправке, в текст предлагалось включить призыв добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих, хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений. Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, ранее США и Япония уже отказались включать в текст добавление от России и Китая, которое предполагало призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения – ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявлял, что цель проекта резолюции США и Японии - политизировать вопрос, "поддержать беспочвенные обвинения США в адрес РФ и попытаться поставить" Россию в неудобное положение. Кроме того, по его словам, "США хотят избежать любых обязательств, которые не давали бы им делать то, что они делают сейчас - разрабатывать системы вооружений, которые могут быть размещены в космическом пространстве".

https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html

https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html

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россия, сша, китай, дмитрий полянский, василий небензя, оон, совет безопасности оон, в мире