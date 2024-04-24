https://ria.ru/20240424/popova-1941987070.html
Попова рассказала о новых тестах на инфекции
Попова рассказала о новых тестах на инфекции - РИА Новости, 24.04.2024
Попова рассказала о новых тестах на инфекции
Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:47
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здоровье - общество
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анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Технология LAMP позволяет нам сегодня делать эти исследования на той же лабораторной базе, но за 30-40 минут. Это достаточно эффективные тесты. И на сегодняшний день мы таких уже новых тестов… сделали на 40 самых разных возбудителей, преимущественно самых опасных или самых распространенных, которые могут нанести максимальный вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она пояснила, что стандартное исследование ПЦР занимает 3-4 часа. Ранее была поставлена задача выдавать результат человеку в течение суток, сегодня так и происходит, но нужно быстрее, отметила Попова.
https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о новых тестах на инфекции
Попова: разработаны тесты на 40 разных инфекций, выдающие результат за 40 минут