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Попова рассказала о новых тестах на инфекции - РИА Новости, 24.04.2024
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12:30 24.04.2024 (обновлено: 12:47 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/popova-1941987070.html
Попова рассказала о новых тестах на инфекции
Попова рассказала о новых тестах на инфекции - РИА Новости, 24.04.2024
Попова рассказала о новых тестах на инфекции
Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:47
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Технология LAMP позволяет нам сегодня делать эти исследования на той же лабораторной базе, но за 30-40 минут. Это достаточно эффективные тесты. И на сегодняшний день мы таких уже новых тестов… сделали на 40 самых разных возбудителей, преимущественно самых опасных или самых распространенных, которые могут нанести максимальный вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она пояснила, что стандартное исследование ПЦР занимает 3-4 часа. Ранее была поставлена задача выдавать результат человеку в течение суток, сегодня так и происходит, но нужно быстрее, отметила Попова.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о новых тестах на инфекции

Попова: разработаны тесты на 40 разных инфекций, выдающие результат за 40 минут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Технология LAMP позволяет нам сегодня делать эти исследования на той же лабораторной базе, но за 30-40 минут. Это достаточно эффективные тесты. И на сегодняшний день мы таких уже новых тестов… сделали на 40 самых разных возбудителей, преимущественно самых опасных или самых распространенных, которые могут нанести максимальный вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Она пояснила, что стандартное исследование ПЦР занимает 3-4 часа. Ранее была поставлена задача выдавать результат человеку в течение суток, сегодня так и происходит, но нужно быстрее, отметила Попова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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