https://ria.ru/20240424/popova-1941987070.html

Попова рассказала о новых тестах на инфекции

Попова рассказала о новых тестах на инфекции - РИА Новости, 24.04.2024

Попова рассказала о новых тестах на инфекции

Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:30

2024-04-24T12:30

2024-04-24T12:47

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Современные технологии позволяют делать тесты на инфекции, которые выдают результаты за 30-40 минут, уже готовы такие тесты на 40 разных возбудителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Технология LAMP позволяет нам сегодня делать эти исследования на той же лабораторной базе, но за 30-40 минут. Это достаточно эффективные тесты. И на сегодняшний день мы таких уже новых тестов… сделали на 40 самых разных возбудителей, преимущественно самых опасных или самых распространенных, которые могут нанести максимальный вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она пояснила, что стандартное исследование ПЦР занимает 3-4 часа. Ранее была поставлена задача выдавать результат человеку в течение суток, сегодня так и происходит, но нужно быстрее, отметила Попова.

https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)