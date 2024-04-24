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В России выявили 47 новых вирусов у комаров - РИА Новости, 24.04.2024
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11:52 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/popova-1941974398.html
В России выявили 47 новых вирусов у комаров
В России выявили 47 новых вирусов у комаров - РИА Новости, 24.04.2024
В России выявили 47 новых вирусов у комаров
Изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты - обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:52
2024-04-24T11:52
здоровье - общество
россия
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты - обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал… Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 - в клещах, мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она отметила, что идет работа над национальным каталогом патогенов. Сегодня оцифрована уже вся информация, которая была, а до конца года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур, пояснила Попова.
https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выявили 47 новых вирусов у комаров

Попова: в России обнаружили 47 новых вирусов у комаров и 14 — у клещей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты - обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал… Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 - в клещах, мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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Она отметила, что идет работа над национальным каталогом патогенов. Сегодня оцифрована уже вся информация, которая была, а до конца года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур, пояснила Попова.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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