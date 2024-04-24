https://ria.ru/20240424/popova-1941974398.html

В России выявили 47 новых вирусов у комаров

В России выявили 47 новых вирусов у комаров - РИА Новости, 24.04.2024

В России выявили 47 новых вирусов у комаров

Изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты - обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:52

2024-04-24T11:52

2024-04-24T11:52

здоровье - общество

россия

анна попова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты - обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал… Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 - в клещах, мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она отметила, что идет работа над национальным каталогом патогенов. Сегодня оцифрована уже вся информация, которая была, а до конца года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур, пояснила Попова.

https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html

https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)