https://ria.ru/20240424/popova-1941968746.html
В России сократили время реагирования на вспышки инфекций
В России сократили время реагирования на вспышки инфекций - РИА Новости, 24.04.2024
В России сократили время реагирования на вспышки инфекций
Время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций сокращено до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:39
2024-04-24T11:39
2024-04-24T11:47
общество
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россия
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций сокращено до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы сегодня сокращаем до 24 часов, уже сократили, время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она пояснила, что активно работают мобильные лаборатории как средство диагностики, усилена работа санитарной службы на границе. В приграничных регионах есть возможность обеспечивать контроль на границе не только в стационарных пунктах пропуска, но и в мобильных в случае необходимости, уточнила Попова.
https://ria.ru/20240417/popova-1940543027.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России сократили время реагирования на вспышки инфекций
Попова: время реагирования на вспышки любых инфекций сократили до 24 часов