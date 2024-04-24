https://ria.ru/20240424/popova-1941968746.html

В России сократили время реагирования на вспышки инфекций

В России сократили время реагирования на вспышки инфекций - РИА Новости, 24.04.2024

В России сократили время реагирования на вспышки инфекций

Время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций сокращено до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:39

2024-04-24T11:39

2024-04-24T11:47

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций сокращено до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы сегодня сокращаем до 24 часов, уже сократили, время реагирования на вспышки любых, в том числе неизвестных, инфекций", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она пояснила, что активно работают мобильные лаборатории как средство диагностики, усилена работа санитарной службы на границе. В приграничных регионах есть возможность обеспечивать контроль на границе не только в стационарных пунктах пропуска, но и в мобильных в случае необходимости, уточнила Попова.

https://ria.ru/20240417/popova-1940543027.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)