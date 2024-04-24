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Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети - РИА Новости, 24.04.2024
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16:52 24.04.2024
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Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети
Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети - РИА Новости, 24.04.2024
Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети
Калужская область направила в зону СВО крупную партию гуманитарного груза, в которую вошли антидроновые устройства и детекторы дронов, маскировочные сети,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:52
2024-04-24T16:52
надежные люди
калужская область
луганская народная республика
владислав шапша
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Калужская область направила в зону СВО крупную партию гуманитарного груза, в которую вошли антидроновые устройства и детекторы дронов, маскировочные сети, костюмы для защиты от тепловизоров, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Шесть антидроновых устройств, рации, костюмы для защиты от тепловизора, генераторы, маскировочные сети, детекторы дронов, инструменты, запчасти, медикаменты и много другое. Еще одна крупная партия гуманитарного груза доставлена нашим бойцам на передовой. Для подразделений, которые несут службу в ЛНР и ДНР", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил тех, кто "помогает парням на фронте приближать нашу победу": волонтеров, коллективы предприятий, бизнес, общественные организации, близких бойцов и всех неравнодушных людей. "И особенно - детей: всегда среди фото с передовой обязательно снимки с детскими письмами и рисунками. Они согревают сердца защитников Родины и наполняют надеждой", - написал губернатор.
калужская область
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калужская область, луганская народная республика, владислав шапша, сво
Надежные люди, Калужская область, Луганская Народная Республика, Владислав Шапша, СВО

Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети

© Фото : пресс-служба губернатора Калужской областиКалужская область направила на СВО антидроновые устройства, детекторы дронов и масксети
Калужская область направила на СВО антидроновые устройства, детекторы дронов и масксети - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Калужская область направила в зону СВО крупную партию гуманитарного груза, в которую вошли антидроновые устройства и детекторы дронов, маскировочные сети, костюмы для защиты от тепловизоров, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Шесть антидроновых устройств, рации, костюмы для защиты от тепловизора, генераторы, маскировочные сети, детекторы дронов, инструменты, запчасти, медикаменты и много другое. Еще одна крупная партия гуманитарного груза доставлена нашим бойцам на передовой. Для подразделений, которые несут службу в ЛНР и ДНР", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Калужской областиКалужская область направила на СВО антидроновые устройства, детекторы дронов и масксети
Калужская область направила на СВО антидроновые устройства, детекторы дронов и масксети - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Калужской области
Калужская область направила на СВО антидроновые устройства, детекторы дронов и масксети
Он поблагодарил тех, кто "помогает парням на фронте приближать нашу победу": волонтеров, коллективы предприятий, бизнес, общественные организации, близких бойцов и всех неравнодушных людей. "И особенно - детей: всегда среди фото с передовой обязательно снимки с детскими письмами и рисунками. Они согревают сердца защитников Родины и наполняют надеждой", - написал губернатор.
 
Надежные людиКалужская областьЛуганская Народная РеспубликаВладислав ШапшаСВО
 
 
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