https://ria.ru/20240424/pomosch-1942087244.html

Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети

Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети - РИА Новости, 24.04.2024

Калужская область направила на СВО детекторы дронов и масксети

Калужская область направила в зону СВО крупную партию гуманитарного груза, в которую вошли антидроновые устройства и детекторы дронов, маскировочные сети,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:52

2024-04-24T16:52

2024-04-24T16:52

надежные люди

калужская область

луганская народная республика

владислав шапша

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942076965_0:94:1080:702_1920x0_80_0_0_528992644173f8a459b360c2a94dc2d1.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Калужская область направила в зону СВО крупную партию гуманитарного груза, в которую вошли антидроновые устройства и детекторы дронов, маскировочные сети, костюмы для защиты от тепловизоров, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Шесть антидроновых устройств, рации, костюмы для защиты от тепловизора, генераторы, маскировочные сети, детекторы дронов, инструменты, запчасти, медикаменты и много другое. Еще одна крупная партия гуманитарного груза доставлена нашим бойцам на передовой. Для подразделений, которые несут службу в ЛНР и ДНР", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил тех, кто "помогает парням на фронте приближать нашу победу": волонтеров, коллективы предприятий, бизнес, общественные организации, близких бойцов и всех неравнодушных людей. "И особенно - детей: всегда среди фото с передовой обязательно снимки с детскими письмами и рисунками. Они согревают сердца защитников Родины и наполняют надеждой", - написал губернатор.

калужская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калужская область, луганская народная республика, владислав шапша, сво