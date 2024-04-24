https://ria.ru/20240424/pomosch-1941973636.html

Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл

Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл - РИА Новости, 24.04.2024

Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл

Орловская область передала бойцам спецоперации, сражающимся в районе Кременной, квадроцикл и большой гуманитарный груз с одеждой, маскировочными сетями,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:50

2024-04-24T11:50

2024-04-24T11:50

надежные люди

орловская область

кременная

орел

андрей клычков

сво

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орловская область передала бойцам спецоперации, сражающимся в районе Кременной, квадроцикл и большой гуманитарный груз с одеждой, маскировочными сетями, оборудованием, инструментами и запчастями для автомобилей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Наша команда посетила земляков, орловских бойцов, в районе Кременной. Передали большой гуманитарный груз. Привезли квадроцикл, чтобы ребятам было удобно перемещаться по протяженной линии фронта. Закупили дополнительные комплекты летней формы, берцы, кроссовки, футболки, нательное белье, влажные полотенца, маскировочные сети", – отметил Клычков, которого цитирует пресс-служба правительства области. В сообщении пресс-службы говорится, что бойцам передали комплект оборудования для подключения к интернету, принтер, два ноутбука и телевизор для беспилотников, печки-буржуйки, три генератора. Им также доставили строительный инструмент и материалы: болгарки, шуруповерт, бензопилы, лопаты, молотки, гвоздодеры, пленку, утеплитель, сетку, саморезы, гвозди, скобы для бревен, доски и брус. Кроме того, бойцам передали запчасти для автомобилей "Нива" и УАЗ "Фермер". В релизе уточняется, что активное участие в сборе гуманитарной посылки приняло медицинское сообщество региона. "Благодаря врачам и всему медперсоналу была выполнена большая часть просьб ребят. Отдельные слова благодарности главному врачу детской поликлиники № 1 города Орла Геннадию Леонидовичу Захарченко и коллективу департамента здравоохранения за постоянную поддержку бойцов, регулярные выезды в зону СВО. Сострадание, забота, готовность помочь всегда отличали наших медиков. И сегодня все эти качества находят свое живое воплощение в деле помощи солдатам и их семьям. Спасибо! Сильный тыл – сильная армия!" – подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240424/gumanitarnyy_gruz-1941964461.html

орловская область

кременная

орел

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Артем Смирнов

орловская область, кременная, орел, андрей клычков, сво