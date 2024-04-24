https://ria.ru/20240424/pomosch-1941973636.html
Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл
Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл - РИА Новости, 24.04.2024
Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл
Орловская область передала бойцам спецоперации, сражающимся в районе Кременной, квадроцикл и большой гуманитарный груз с одеждой, маскировочными сетями,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:50
2024-04-24T11:50
2024-04-24T11:50
надежные люди
орловская область
кременная
орел
андрей клычков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орловская область передала бойцам спецоперации, сражающимся в районе Кременной, квадроцикл и большой гуманитарный груз с одеждой, маскировочными сетями, оборудованием, инструментами и запчастями для автомобилей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Наша команда посетила земляков, орловских бойцов, в районе Кременной. Передали большой гуманитарный груз. Привезли квадроцикл, чтобы ребятам было удобно перемещаться по протяженной линии фронта. Закупили дополнительные комплекты летней формы, берцы, кроссовки, футболки, нательное белье, влажные полотенца, маскировочные сети", – отметил Клычков, которого цитирует пресс-служба правительства области. В сообщении пресс-службы говорится, что бойцам передали комплект оборудования для подключения к интернету, принтер, два ноутбука и телевизор для беспилотников, печки-буржуйки, три генератора. Им также доставили строительный инструмент и материалы: болгарки, шуруповерт, бензопилы, лопаты, молотки, гвоздодеры, пленку, утеплитель, сетку, саморезы, гвозди, скобы для бревен, доски и брус. Кроме того, бойцам передали запчасти для автомобилей "Нива" и УАЗ "Фермер". В релизе уточняется, что активное участие в сборе гуманитарной посылки приняло медицинское сообщество региона. "Благодаря врачам и всему медперсоналу была выполнена большая часть просьб ребят. Отдельные слова благодарности главному врачу детской поликлиники № 1 города Орла Геннадию Леонидовичу Захарченко и коллективу департамента здравоохранения за постоянную поддержку бойцов, регулярные выезды в зону СВО. Сострадание, забота, готовность помочь всегда отличали наших медиков. И сегодня все эти качества находят свое живое воплощение в деле помощи солдатам и их семьям. Спасибо! Сильный тыл – сильная армия!" – подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240424/gumanitarnyy_gruz-1941964461.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, кременная, орел, андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Кременная, Орел, Андрей Клычков, СВО
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орловская область передала бойцам спецоперации, сражающимся в районе Кременной, квадроцикл и большой гуманитарный груз с одеждой, маскировочными сетями, оборудованием, инструментами и запчастями для автомобилей, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Наша команда посетила земляков, орловских бойцов, в районе Кременной. Передали большой гуманитарный груз. Привезли квадроцикл, чтобы ребятам было удобно перемещаться по протяженной линии фронта. Закупили дополнительные комплекты летней формы, берцы, кроссовки, футболки, нательное белье, влажные полотенца, маскировочные сети", – отметил Клычков, которого цитирует пресс-служба правительства области.
В сообщении пресс-службы говорится, что бойцам передали комплект оборудования для подключения к интернету, принтер, два ноутбука и телевизор для беспилотников, печки-буржуйки, три генератора. Им также доставили строительный инструмент и материалы: болгарки, шуруповерт, бензопилы, лопаты, молотки, гвоздодеры, пленку, утеплитель, сетку, саморезы, гвозди, скобы для бревен, доски и брус. Кроме того, бойцам передали запчасти для автомобилей "Нива" и УАЗ "Фермер".
В релизе уточняется, что активное участие в сборе гуманитарной посылки приняло медицинское сообщество региона.
"Благодаря врачам и всему медперсоналу была выполнена большая часть просьб ребят. Отдельные слова благодарности главному врачу детской поликлиники № 1 города Орла
Геннадию Леонидовичу Захарченко и коллективу департамента здравоохранения за постоянную поддержку бойцов, регулярные выезды в зону СВО. Сострадание, забота, готовность помочь всегда отличали наших медиков. И сегодня все эти качества находят свое живое воплощение в деле помощи солдатам и их семьям. Спасибо! Сильный тыл – сильная армия!" – подчеркнул глава региона.