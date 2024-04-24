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В Польше возник конфликт из-за выдачи документов украинцам - РИА Новости, 24.04.2024
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13:47 24.04.2024 (обновлено: 14:00 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/polsha-1942013091.html
В Польше возник конфликт из-за выдачи документов украинцам
В Польше возник конфликт из-за выдачи документов украинцам - РИА Новости, 24.04.2024
В Польше возник конфликт из-за выдачи документов украинцам
Конфликт граждан Украины и сотрудников украинского госпредприятия "Документ" произошел в Польше из-за решения украинского МИД о приостановке оказания... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:47
2024-04-24T14:00
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Конфликт граждан Украины и сотрудников украинского госпредприятия "Документ" произошел в Польше из-за решения украинского МИД о приостановке оказания консульских услуг, сообщило украинское издание "Страна". Накануне украинское госпредприятие "Документ" заявило о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам". "Конфликт украинцев с сотрудниками ГП "Документ" в Польше из-за решения МИД о запрете оказания консульских услуг мужчинам. Возмущаются и мужчины, и женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На публикуемом изданием видео в помещении с надписью на стене "государственная миграционная служба" большое скопление людей. Они жалуются, что заплатили деньги, а документы им не выдают. Одна из женщин возмущается: "Почему мой муж должен служить… Отдай документы и иди… сама служи". МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240424/poterya-1941906316.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925743370.html
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html
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РИА Новости
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
В Польше возник конфликт из-за выдачи документов украинцам

В Польше возник конфликт из-за решения Киева по документам украинцев

Обстановка в офисе госпредприятия "Документ" в Польше. Кадр видео очевидца
Обстановка в офисе госпредприятия Документ в Польше. Кадр видео очевидца
Обстановка в офисе госпредприятия "Документ" в Польше. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Конфликт граждан Украины и сотрудников украинского госпредприятия "Документ" произошел в Польше из-за решения украинского МИД о приостановке оказания консульских услуг, сообщило украинское издание "Страна".
Накануне украинское госпредприятие "Документ" заявило о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Раде предупредили о потере поколения из-за приостановки консульских услуг
Вчера, 02:52
"Конфликт украинцев с сотрудниками ГП "Документ" в Польше из-за решения МИД о запрете оказания консульских услуг мужчинам. Возмущаются и мужчины, и женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На публикуемом изданием видео в помещении с надписью на стене "государственная миграционная служба" большое скопление людей. Они жалуются, что заплатили деньги, а документы им не выдают. Одна из женщин возмущается: "Почему мой муж должен служить… Отдай документы и иди… сама служи".
МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
Очередь из украинцев в Варшаве
Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста
6 февраля, 16:31
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Сотрудник украинской полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ узнали, что ТЦК на Украине будут делать с неявившимися призывниками
21 апреля, 14:36
 
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