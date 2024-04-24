Прозоров назвал причину провала покушения на него
Прозоров: исполнитель покушения знал, что его поймают
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб: исполнитель нервничал, так как знал, что его поймают, заявил РИА Новости сам Прозоров
"Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Лишний раз рамные автомобили (внедорожник с рамой в качестве основы кузова – ред.) показали, что они более устойчивы к подрывам. Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека – я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили", – ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, почему покушение на него не удалось.
По его словам, он видит "следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом".
"Человек идет закладывать мину – он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт... И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы - ред.)", - сказал Прозоров.
По его мнению, чем шире будут в СМИ освещаться приговоры злоумышленникам, "тем меньше будет желающих рискнуть свободой, а то и жизнью ради выполнения таких заданий".
Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск
22 апреля, 06:06
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, отмечает ФСБ.