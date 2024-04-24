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Прозоров назвал причину провала покушения на него - РИА Новости, 24.04.2024
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03:14 24.04.2024 (обновлено: 03:24 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pokushenie-1941907135.html
Прозоров назвал причину провала покушения на него
Прозоров назвал причину провала покушения на него - РИА Новости, 24.04.2024
Прозоров назвал причину провала покушения на него
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:14
2024-04-24T03:24
москва
россия
литва
василий прозоров
василий малюк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб: исполнитель нервничал, так как знал, что его поймают, заявил РИА Новости сам Прозоров "Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Лишний раз рамные автомобили (внедорожник с рамой в качестве основы кузова – ред.) показали, что они более устойчивы к подрывам. Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека – я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили", – ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, почему покушение на него не удалось. По его словам, он видит "следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом". "Человек идет закладывать мину – он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт... И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы - ред.)", - сказал Прозоров. По его мнению, чем шире будут в СМИ освещаться приговоры злоумышленникам, "тем меньше будет желающих рискнуть свободой, а то и жизнью ради выполнения таких заданий". Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, отмечает ФСБ.
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html
https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html
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москва, россия, литва, василий прозоров, василий малюк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Москва, Россия, Литва, Василий Прозоров, Василий Малюк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Прозоров назвал причину провала покушения на него

Прозоров: исполнитель покушения знал, что его поймают

© РИА НовостиЭкс-подполковник СБУ Василий Прозоров
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб: исполнитель нервничал, так как знал, что его поймают, заявил РИА Новости сам Прозоров
"Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Лишний раз рамные автомобили (внедорожник с рамой в качестве основы кузова – ред.) показали, что они более устойчивы к подрывам. Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека – я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили", – ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, почему покушение на него не удалось.
Место взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него
23 апреля, 17:12
По его словам, он видит "следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом".
"Человек идет закладывать мину – он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт... И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы - ред.)", - сказал Прозоров.
По его мнению, чем шире будут в СМИ освещаться приговоры злоумышленникам, "тем меньше будет желающих рискнуть свободой, а то и жизнью ради выполнения таких заданий".
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск
22 апреля, 06:06
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, отмечает ФСБ.
Дом украинского агента Головченко под Уфой - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Украинский агент, взорвавший машину Прозорова, снимал дом под Уфой
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МоскваРоссияЛитваВасилий ПрозоровВасилий МалюкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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