https://ria.ru/20240424/pokushenie-1941907135.html

Прозоров назвал причину провала покушения на него

Прозоров назвал причину провала покушения на него - РИА Новости, 24.04.2024

Прозоров назвал причину провала покушения на него

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T03:14

2024-04-24T03:14

2024-04-24T03:24

москва

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литва

василий прозоров

василий малюк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб: исполнитель нервничал, так как знал, что его поймают, заявил РИА Новости сам Прозоров "Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Лишний раз рамные автомобили (внедорожник с рамой в качестве основы кузова – ред.) показали, что они более устойчивы к подрывам. Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека – я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили", – ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, почему покушение на него не удалось. По его словам, он видит "следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом". "Человек идет закладывать мину – он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт... И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы - ред.)", - сказал Прозоров. По его мнению, чем шире будут в СМИ освещаться приговоры злоумышленникам, "тем меньше будет желающих рискнуть свободой, а то и жизнью ради выполнения таких заданий". Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, отмечает ФСБ.

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html

https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html

https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

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