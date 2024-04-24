Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 24.04.2024 (обновлено: 11:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая - РИА Новости, 24.04.2024
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая
Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая, температура поднимется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:06
2024-04-24T11:38
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86e27695f95857f3fc5cb01593e3c301.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая, температура поднимется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Что касается последних дней апреля и 1 мая, то мы считаем, что не исключены отдельные небольшие кратковременные дожди, ночью будут в пределах где-то тоже 5-8 градусов, и дневная температура преобладающая 15-18 градусов выше 0", - сказала Позднякова.Она уточнила, что температура воздуха в столице в эти дни будет где-то на 1-1,5 выше климатической нормы."Поскольку у нас ливневых дождей и сильного ветра не ожидается, можно считать, что, даже несмотря на то, что могут в отдельные дни собраться дожди, комфортность в праздничной погоде этой не испортит", - пояснила синоптик.
https://ria.ru/20240419/more-1941091497.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96c044c55eedd6841187c7261f33a663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая

В Москве ожидаются дожди, температура поднимется до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина под дождем в Москве
Мужчина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина под дождем в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая, температура поднимется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Что касается последних дней апреля и 1 мая, то мы считаем, что не исключены отдельные небольшие кратковременные дожди, ночью будут в пределах где-то тоже 5-8 градусов, и дневная температура преобладающая 15-18 градусов выше 0", - сказала Позднякова.
Она уточнила, что температура воздуха в столице в эти дни будет где-то на 1-1,5 выше климатической нормы.
"Поскольку у нас ливневых дождей и сильного ветра не ожидается, можно считать, что, даже несмотря на то, что могут в отдельные дни собраться дожди, комфортность в праздничной погоде этой не испортит", - пояснила синоптик.
Отдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон
19 апреля, 16:30
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала