https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая - РИА Новости, 24.04.2024
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая
Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая, температура поднимется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:06
2024-04-24T11:06
2024-04-24T11:38
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая, температура поднимется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Что касается последних дней апреля и 1 мая, то мы считаем, что не исключены отдельные небольшие кратковременные дожди, ночью будут в пределах где-то тоже 5-8 градусов, и дневная температура преобладающая 15-18 градусов выше 0", - сказала Позднякова.Она уточнила, что температура воздуха в столице в эти дни будет где-то на 1-1,5 выше климатической нормы."Поскольку у нас ливневых дождей и сильного ветра не ожидается, можно считать, что, даже несмотря на то, что могут в отдельные дни собраться дожди, комфортность в праздничной погоде этой не испортит", - пояснила синоптик.
https://ria.ru/20240419/more-1941091497.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики рассказала о погоде в Москве в последние дни апреля и 1 мая
В Москве ожидаются дожди, температура поднимется до плюс 18 градусов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая, температура поднимется до плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Что касается последних дней апреля и 1 мая, то мы считаем, что не исключены отдельные небольшие кратковременные дожди, ночью будут в пределах где-то тоже 5-8 градусов, и дневная температура преобладающая 15-18 градусов выше 0", - сказала Позднякова.
Она уточнила, что температура воздуха в столице в эти дни будет где-то на 1-1,5 выше климатической нормы.
"Поскольку у нас ливневых дождей и сильного ветра не ожидается, можно считать, что, даже несмотря на то, что могут в отдельные дни собраться дожди, комфортность в праздничной погоде этой не испортит", - пояснила синоптик.