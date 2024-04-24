https://ria.ru/20240424/pogoda-1941936752.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:41
2024-04-24T09:41
2024-04-24T09:41
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня, благодаря антициклону, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В городе потеплеет до плюс 13-16. В Подмосковье - плюс 12-17", - рассказал Тишковец. Специалист уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. "Сейчас в Москве плюс 2,6, небосвод прикрыт облаками всего на 20-30%, без осадков, видимость - 20 километров, ветер – штиль, влажность - 88%, атмосферное давление - 753,4 миллиметров ртутного столба", - сообщил синоптик утром в среду.
https://ria.ru/20240423/vykhodnye-1941660952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается переменная облачность и до плюс 16 градусов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня, благодаря антициклону, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В городе потеплеет до плюс 13-16. В Подмосковье
- плюс 12-17", - рассказал Тишковец.
Специалист уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
"Сейчас в Москве плюс 2,6, небосвод прикрыт облаками всего на 20-30%, без осадков, видимость - 20 километров, ветер – штиль, влажность - 88%, атмосферное давление - 753,4 миллиметров ртутного столба", - сообщил синоптик утром в среду.