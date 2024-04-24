https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942106760.html

Более миллиона школьников Подмосковья поучаствуют в акции "День добрых дел"

Более миллиона школьников Подмосковья поучаствуют в акции "День добрых дел" - РИА Новости, 24.04.2024

Более миллиона школьников Подмосковья поучаствуют в акции "День добрых дел"

Более миллиона школьников Подмосковья 27 апреля примут участие в акции "День добрых дел", ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:47

2024-04-24T17:47

2024-04-24T17:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более миллиона школьников Подмосковья 27 апреля примут участие в акции "День добрых дел", ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Более миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции "День добрых дел". Она пройдет 27 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, развешивать кормушки и скворечники, делать или красить скамейки, засеивать газоны. К акции смогут присоединиться и родители", - говорится в сообщении. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, самое главное, чтобы все было от души и от чистого сердца, и чтобы каждый смог принести пользу. "Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля - это будет суббота, она рабочая в этом году. Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях – например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Добавляется, что с 15 по 22 апреля в подмосковных школах проходило голосование. Ученикам и педагогам предлагалось решить, какие добрые дела они хотели бы сделать в рамках акции – допустим, смастерить что-то своими руками, помочь ветеранам или принять участие в патриотических мероприятиях. Было получено более 1,5 миллиона ответов. Кроме того, школьники и учителя вносили свои предложения, например, собрать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, провести мероприятия в госпиталях для наших бойцов, написать письма и открытки ко Дню Победы, организовать детям поездку в приют для животных, а также создать место в школе, чтобы обмениваться игрушками, книгами, журналами. Как отмечается, "День добрых дел" станет новым витком акции "Доброе дело", которую подмосковные школьники придумали в 2022 году, а губернатор Андрей Воробьев идею поддержал. В учебных заведениях и волонтерских пунктах ребята собирают необходимые вещи для жителей новых регионов и участников СВО. За два года из Подмосковья отправлено уже более 5,6 тысячи тонн помощи.

https://ria.ru/20240424/mnogodetnye-1942011210.html

https://ria.ru/20240424/podmoskove-1941966135.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев