https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942106760.html
Более миллиона школьников Подмосковья поучаствуют в акции "День добрых дел"
Более миллиона школьников Подмосковья поучаствуют в акции "День добрых дел" - РИА Новости, 24.04.2024
Более миллиона школьников Подмосковья поучаствуют в акции "День добрых дел"
Более миллиона школьников Подмосковья 27 апреля примут участие в акции "День добрых дел", ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:47
2024-04-24T17:47
2024-04-24T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более миллиона школьников Подмосковья 27 апреля примут участие в акции "День добрых дел", ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Более миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции "День добрых дел". Она пройдет 27 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, развешивать кормушки и скворечники, делать или красить скамейки, засеивать газоны. К акции смогут присоединиться и родители", - говорится в сообщении. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, самое главное, чтобы все было от души и от чистого сердца, и чтобы каждый смог принести пользу. "Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля - это будет суббота, она рабочая в этом году. Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях – например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Добавляется, что с 15 по 22 апреля в подмосковных школах проходило голосование. Ученикам и педагогам предлагалось решить, какие добрые дела они хотели бы сделать в рамках акции – допустим, смастерить что-то своими руками, помочь ветеранам или принять участие в патриотических мероприятиях. Было получено более 1,5 миллиона ответов. Кроме того, школьники и учителя вносили свои предложения, например, собрать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, провести мероприятия в госпиталях для наших бойцов, написать письма и открытки ко Дню Победы, организовать детям поездку в приют для животных, а также создать место в школе, чтобы обмениваться игрушками, книгами, журналами. Как отмечается, "День добрых дел" станет новым витком акции "Доброе дело", которую подмосковные школьники придумали в 2022 году, а губернатор Андрей Воробьев идею поддержал. В учебных заведениях и волонтерских пунктах ребята собирают необходимые вещи для жителей новых регионов и участников СВО. За два года из Подмосковья отправлено уже более 5,6 тысячи тонн помощи.
https://ria.ru/20240424/mnogodetnye-1942011210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более миллиона школьников Подмосковья 27 апреля примут участие в акции "День добрых дел", ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Более миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции "День добрых дел". Она пройдет 27 апреля во всех муниципалитетах Московской области. Ребята будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, развешивать кормушки и скворечники, делать или красить скамейки, засеивать газоны. К акции смогут присоединиться и родители", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева
, самое главное, чтобы все было от души и от чистого сердца, и чтобы каждый смог принести пользу.
"Мы договорились провести акцию в последний учебный день апреля - это будет суббота, она рабочая в этом году. Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях – например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Добавляется, что с 15 по 22 апреля в подмосковных школах проходило голосование. Ученикам и педагогам предлагалось решить, какие добрые дела они хотели бы сделать в рамках акции – допустим, смастерить что-то своими руками, помочь ветеранам или принять участие в патриотических мероприятиях. Было получено более 1,5 миллиона ответов.
Кроме того, школьники и учителя вносили свои предложения, например, собрать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области
, провести мероприятия в госпиталях для наших бойцов, написать письма и открытки ко Дню Победы, организовать детям поездку в приют для животных, а также создать место в школе, чтобы обмениваться игрушками, книгами, журналами.
Как отмечается, "День добрых дел" станет новым витком акции "Доброе дело", которую подмосковные школьники придумали в 2022 году, а губернатор Андрей Воробьев идею поддержал. В учебных заведениях и волонтерских пунктах ребята собирают необходимые вещи для жителей новых регионов и участников СВО. За два года из Подмосковья отправлено уже более 5,6 тысячи тонн помощи.